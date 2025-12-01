¡SNAP en Illinois! Lo que ahora exige la ley a beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Illinois, del cual dependen alrededor de 1,5 millones de residentes, tendrá cambios significativos en sus normativas federales a partir del 1 de febrero de 2026.

Las nuevas normativas están impulsadas por la ley "One Big Beautiful Bill", que establece requisitos laborales más estrictos, generando incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios, reseñó en su sitio web El Comercio.

Requisitos laborales clave desde el 1 de febrero SNAP Illinois

El gobierno federal ha endurecido los requisitos laborales para los residentes de Illinois elegibles para SNAP. A continuación, se detallan los requisitos principales:

Las personas de entre 18 y 64 años deberán trabajar o ser voluntarias un mínimo de 80 horas por mes para poder acceder a los beneficios de SNAP.

El cumplimiento de las 80 horas puede incluir:

Trabajo remunerado.

Trabajos voluntarios.

Participación en programas de capacitación o educación aprobados por SNAP.

Excepciones al requisito laboral

No todas las personas están obligadas a cumplir con el requisito de las 80 horas.

El artículo señala que las exenciones buscan evitar una "carga excesiva" en aquellos que, por razones válidas, no pueden cumplir con las condiciones de trabajo o capacitación.

La lista de grupos exentos no está detallada en la fuente, pero el texto sí confirma que existen excepciones.

Impacto en inmigrantes y comunidades vulnerables

Además, se establece que los inmigrantes con residencia legal que no cumplan con las nuevas condiciones laborales solo podrán recibir beneficios de SNAP durante tres meses en un período de tres años.

Por lo que se prevé que alrededor de 340,000 residentes de Illinois podrían verse afectados, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en zonas como el oeste, el sur y los suburbios del extremo sur de Chicago.

Recientemente, la United Way of Metro Chicago reportó un incremento del 149% en las solicitudes de ayuda alimentaria en la región metropolitana de Chicago.

