Declaración de impuestos en EEUU: te explicamos cinco puntos relevantes que entran en vigor en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El IRS ha anunciado modificaciones importantes que impactarán la temporada de declaraciones de impuestos de 2026. Estas transformaciones afectan desde las escalas tributarias, también conocidas como "tax brackets", hasta los créditos tributarios que pueden reducir la cantidad a pagar o generar devoluciones para contribuyentes con ingresos bajos o moderados.

Información detallada sobre estos cambios fue publicada en el portal web Univision, donde se destaca la importancia de los ajustes a la deducción estándar ya los créditos tributarios, incluyendo el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijo. Estos cambios reflejan la respuesta del IRS al impacto de la inflación y nuevas leyes fiscales vigentes.

Ajustes en las escalas tributarias y deducción estándar

Las escalas tributarias para 2026 permanecen en un sistema progresivo de siete niveles, con tasas de impuestos que van del 10% al 37%. El IRS ajustó los límites de ingresos correspondientes a cada nivel para que reflejara el aumento de la inflación. Asimismo, la deducción estándar, que reduce el ingreso sujeto a impuestos, aumentará a $15,750 para contribuyentes individuales, $31,500 para declaraciones conjuntas y $23,625 para jefes de hogar.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo sigue siendo un beneficio significativo para quienes tengan ingresos laborales bajos o moderados, con ajustes en el monto máximo que se puede reclamar.

Este crédito considera el ingreso y el estado civil del contribuyente, así como la cantidad de hijos dependientes. Por su parte, el Crédito Tributario por Hijo ha aumentado $200 por menor elegible, con un monto máximo de $2,200, aplicable a menores con número de Seguro Social válido y que cumplen ciertos requisitos de residencia y edad.

Estos cambios estarán vigentes para las declaraciones de impuestos del año fiscal 2026 y comenzarán a aplicarse en la temporada de declaraciones de 2027, afectando a millones de contribuyentes en Estados Unidos

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube