¡Alivio para indocumentados! Jueza ordena al IRS no entregar su información a ICE

Suscríbete a nuestros canales

Una jueza federal bloqueó este viernes que el Servicio Interno de Impuestos (IRS) comparta información de contribuyentes indocumentados con la agencia ICE.

La decisión detiene el plan para determinar direcciones de inmigrantes, frena la agresiva campaña de deportaciones del gobierno de Trump. La jueza determinó que la “política de intercambio de direcciones” del IRS fue ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.

¿Cuál fue la decisión de la jueza federal del Distrito de Columbia?

La jueza principal Colleen Kollar-Kotelly, del Distrito de Columbia, emitió una orden que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciba datos del IRS. El objetivo de este intercambio de datos era determinar las direcciones de inmigrantes indocumentados que pudieran ser blanco de la campaña migratoria y de deportaciones.

La jueza falló en contra del IRS, desestimando sus argumentos para mantener el intercambio de datos.

¿Qué denunciaron los demandantes sobre la nueva política de datos del IRS?

La demanda fue presentada contra el IRS por el Centro para los Derechos de los Contribuyentes y otras organizaciones. Los demandantes alegaron que el IRS cambió su política tradicional de proteger estrictamente la información confidencial de los contribuyentes.

En su lugar, implementó una nueva “Política de datos” que prioriza el intercambio a gran escala de información entre agencias federales.

Según la documentación, el IRS firmó un acuerdo con ICE en abril de 2025 para compartir información de direcciones. El 7 de agosto de 2025, el IRS reveló al ICE información confidencial sobre las direcciones de aproximadamente 47.000 contribuyentes, activando la acción judicial.

¿Por qué declaró ilegal la jueza el intercambio de información?

La jueza Kollar Kotelly señaló que el IRS tomó una “acción definitiva de la agencia” al adoptar y aplicar la política de divulgación. La corte concluyó que los demandantes demostraron una probabilidad sustancial de que la acción del IRS fue “arbitraria y caprichosa”.

Esto se debe a que la agencia no reconoció ni explicó que abandonaba su anterior política de estricta confidencialidad.

La corte apuntó que el IRS no consideró los intereses de confianza generados por su política anterior. La jueza destacó que ICE declaró que las direcciones se utilizarían para investigaciones y procedimientos penales relacionados con la inmigración.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube