"Tengo algo muy específico que decir": Trump anuncia pronta reunión con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que pronto hablará con Nicolás Maduro, luego de reiterar en los últimos días, su disposición a conversar con el mandatario venezolano.

La respuesta la dio el presidente republicano, durante una entrevista con Brian Kilmeade, de Fox News.

Trump afirmó: “Hablaré con él en un futuro no muy lejano”, y agregó: “No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir”.

Aunque no explicó qué mensaje le transmitirá a Maduro, insistió en que Estados Unidos estará “muy involucrado” en la situación venezolana.

Sería la cuarta vez en una semana que Trump ratifica que tendrá una conversación con Maduro

Luego que el presidente estadounidense mencionara por primera vez su disposición de dialogar, Maduro respondió: “Cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara”.

Luego defendió el camino diplomático. “Reafirmamos que solo a través de la diplomacia deben los países y gobiernos libres entenderse, y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo”.

Y añadió: "El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa”.

