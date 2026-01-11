Supercopa de España: ¿por qué Fede Valverde salió de cambio?

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Yeda dejó una nota preocupante para el conjunto dirigido por Xabi Alonso. Fede Valverde, pieza fundamental en el esquema blanco, no pudo finalizar el encuentro debido a molestias musculares que le obligaron a pedir el cambio durante el segundo tiempo.

El incidente ocurrió a los 68 minutos del partido, en un momento en que el marcador se encontraba empatado 2-2. Tras realizar un esfuerzo máximo en una carrera por la banda izquierda —pese a estar ocupando la posición de lateral derecho en esta final—, el uruguayo regresó a su zona y realizó el gesto del cambio al banquillo.

La secuencia que derivó en la salida del capitán se produjo tras una acción ofensiva en la que Vinícius no vio su desmarque. Al replegar para presionar a Pedri, Valverde sintió que no podía continuar sobre el césped del Estadio King Abdullah.

Con un rostro serio que reflejaba la frustración por las molestias, el "Halcón" se convirtió en la primera sustitución del Real Madrid en el minuto 69. Su lugar fue ocupado por el joven turco Arda Güler.

La salida de Valverde obligó a Xabi Alonso a reestructurar su línea defensiva para el tramo final del Clásico:

Entrada de Güler : El mediapunta ingresó para aportar frescura en la zona de creación.

Movimiento de Asencio: El canterano Raúl Asencio, que había iniciado el partido como tercer central, pasó a ocupar el lateral derecho tras la retirada del uruguayo.

Se espera que en las próximas horas el club emita un parte médico oficial para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado de baja para el mediocampista.

