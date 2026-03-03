Alerta máxima en Texas y Oklahoma: anuncian lluvia de granizo gigante y riesgo de tornados para este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de marzo trae consigo un patrón meteorológico de alta peligrosidad para el sur de Estados Unidos, donde millones de residentes enfrentan una amenaza sostenida de tormentas eléctricas y granizo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) activó alertas que se extienden desde el noreste del Río Rojo hasta el valle del Mississippi, debido a una perturbación atmosférica que viaja desde el desierto del suroeste.

Durante los primeros días de la semana, la interacción entre una capa de aire frío en la superficie y la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera potencia la formación de granizo de gran tamaño, estableciendo un riesgo inicial de nivel 1 sobre 5 en las zonas afectadas.

Pronóstico

La situación meteorológica alcanzará su fase más delicada este miércoles, cuando el ascenso de aire cálido y húmedo desde Texas hacia Arkansas y Luisiana eleve el riesgo a nivel 2 según informa Mundo Now.

Los expertos advierten sobre la formación de supercélulas, tormentas rotativas con alto potencial destructivo, alimentadas por una cizalladura del viento importante en las capas altas.

Aunque la cantidad exacta de tornados permanece bajo observación, las condiciones actuales de energía atmosférica acumulada replican los escenarios históricos de alta actividad tornádica que caracterizan al tercer mes del año en la región.

Fin de semana

Hacia el final de la semana, el sistema de tormentas persistirá sobre las Llanuras del sur mientras un frente frío desciende por el centro del país.

Ciudades como Oklahoma City, Tulsa y Kansas City permanecen bajo vigilancia ante el fortalecimiento de la corriente en chorro, lo que podría reactivar la severidad del clima durante el viernes.

Este episodio de inestabilidad marca una transición violenta tras un invierno riguroso, recordando a la población la necesidad de contar con planes de emergencia activos ante la posibilidad de ráfagas de viento dañinas y fenómenos climáticos extremos de rápida evolución.

