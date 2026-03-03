Descuentos en facturas de energía en Nueva York: así puedes aplicar al programa que reduce tu recibo de luz

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York ha decidido fortalecer sus programas de asistencia energética para el 2026, lanzando nuevas iniciativas que buscan aliviar la carga económica de las familias ante el aumento de los costos de electricidad y gas.

Con la reciente puesta en marcha del Programa Mejorado de Asequibilidad Energética (EEAP), miles de hogares que antes no cumplían con los requisitos ahora pueden disfrutar de descuentos directos en sus facturas mensuales.

Esta expansión se suma al tradicional Programa de Asequibilidad Energética (EAP), garantizando que el gasto en energía no supere el 6% de los ingresos anuales del hogar, según lo informado por el Departamento de Servicio Público de Nueva York (DPS).

Requisitos para acceder a los descuentos en facturas de energía eléctrica en Nueva York

La elegibilidad se clasifica principalmente en dos grupos, dependiendo de si el usuario ya recibe otras ayudas estatales o si se basa únicamente en sus ingresos:

Inscripción Automática (EAP Tradicional): Si usted recibe beneficios del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP), cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o asistencia para veteranos, su empresa de servicios públicos (como Con Edison o National Grid) lo inscribirá automáticamente.

Inscripción por Ingresos (EEAP 2026): Este nuevo programa "Enhanced" está pensado para hogares de ingresos moderados que no califican para SNAP o HEAP, pero que ganan menos del ingreso medio estatal.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas con ingresos de hasta $133.609 anuales podría ser elegible para estos nuevos descuentos.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar?

El ahorro varía según la empresa proveedora, el tipo de combustible y el nivel de ingresos (clasificado en "Tiers").

Créditos mensuales: Dependiendo de la situación, los descuentos pueden ir desde $20 hasta más de $130 mensuales en el servicio de gas o electricidad.

Beneficios HEAP: Para la temporada 2025-2026, los beneficios regulares de calefacción pueden ofrecer pagos directos de hasta $900 si se utiliza combustible no convencional (como aceite o propano), o montos significativos para calefacción eléctrica y de gas natural.

¿Cómo aplicar al programa de descuentos en las facturas de energía en Nueva York?

Si no te has inscrito automáticamente, aquí tienes los pasos que debes seguir para asegurarte de obtener tu beneficio:

Identifica a tu proveedor: Dirígete al sitio web de tu empresa de servicios (Con Edison, National Grid, NYSEG, etc.).

Prepara tus documentos: Necesitarás una factura de servicios reciente de los últimos tres meses y comprobantes de ingresos de todos los miembros del hogar (como talones de pago o declaraciones de impuestos).

Completa la solicitud: Puedes aplicar en línea a través del portal oficial nyeeap.com o enviar el formulario por correo electrónico o fax a tu proveedor de servicios.

Asistencia telefónica: Si necesitas ayuda, puedes llamar al 1-877-400-2501 para recibir orientación personalizada sobre cómo aplicar al programa mejorado.

