Banco de Venezuela revela cifras sobre venta de divisas electrónicas durante este 2026: detalles

Un total de 524 mil clientes realizaron compras de divisas a través de la aplicación del Banco de Venezuela (BDV) en lo que va del presente año.

En enero, la cifra cerró en 264 mil 500 personas.

Hasta la fecha, el BDV ha emitido más de 1 millón 527 mil 500 tarjetas internacionales (IT), la cual es asignada automáticamente por la Institución en función del uso del ecosistema del Banco y la reciprocidad del cliente. También reciben la TI quienes realizan operaciones de compra de divisas.

¿Cuántos dólares ha vendido el Banco de Venezuela en lo que va de año?

De acuerdo a nota de prensa, los clientes naturales han adquirido un total de USD 135,9 millones, de los cuales USD 61 millones fueron aprobados en 395 mil 277 transacciones realizadas a través de la tarjeta internacional.

La Tarjeta Internacional permite realizar pagos por internet al exterior o suscribirse a plataformas digitales internacionales. Para ello, se debe ingresar a la BDVApp.

Horarios y montos para comprar divisas en el BDV

Los clientes del Banco de Venezuela deben iniciar sesión con su usuario y dar click en la sección de Divisas > Compra, una vez allí, colocan el monto.

El mercado cambiario opera en un horario establecido de 8:00 am a 3:00 pm, o hasta agotar la disponibilidad diaria.

Las operaciones pueden realizarse desde 1 dólar, mientras que el límite máximo diario alcanza actualmente los 2.000 dólares por cliente.

Es importante señalar que, desde la cuenta de libre convertibilidad, también se puede realizar consumos nacionales en bolívares. En este caso, la cuenta funciona como respaldo, de modo que todos los cargos asociados a estas operaciones se debitan directamente de la cuenta en divisas del cliente.

