Capturan en República Dominicana al homicida de un hombre venezolano: tenía alerta roja de Interpol

Un hombre resultó detenido por el homicidio de un ciudadano venezolano, ocurrido en junio del año pasado.

La captura del acusado se realizó en República Dominicana, debido a que el implicado presentaba una alerta roja de Interpol, por el crimen cometido en la Vega Central, Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Según los antecedentes del homicidio, todo ocurrió el pasado 18 de junio de 2025, cerca de las 10:00 de la noche. La víctima, un hombre de 25 años de nacionalidad venezolana, se encontraba junto a su pareja, de origen dominicano.

Homicidio de venezolano en Chile

El agresor llegó al lugar donde se encontraba la pareja y desenfundó un arma de fuego con la que efectuó diversos disparos en contra la víctima. Tras la agresión, el autor huyó en un vehículo.

Las autoridades chilenas iniciaron las investigaciones e identificaron al agresor como un hombre de 41 años, de nacionalidad dominicana, quien sería expareja de la novia del venezolano.

El imputado abandonó el territorio chileno por un paso ilegal, motivo por el cual se gestionó la respectiva orden de detención y la emisión de notificación roja internacional.

Las gestiones permitieron conocer que el imputado ingresó a territorio dominicano en un vuelo procedente de Lima, Perú, reseñó BioBioChile.

Avanzan en la extradición del homicida

La información pasó al conocimiento de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), la cual gestiona los trámites correspondientes para su proceso de extradición hacia Chile.

El 27 de febrero de este año, se concretó la detención del imputado en República Dominicana.

El mayor Alexis Durán Guerra, del OS9 de la Policía de Chile (Carabineros), informó que “el día de hoy se logró la detención de un hombre adulto de nacionalidad dominicana, quien sería el autor material de un homicidio ocurrido en el mes de junio del año 2025 en el sector de la Vega Central”.

En cuanto al crimen, indicó que “fue perpetrado mediante el uso de un arma de fuego, causando la muerte de un ciudadano de nacionalidad venezolana. En virtud de lo anterior, equipos investigativos del departamento OS9, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y análisis de información, lograron establecer que el imputado habría abandonado el territorio nacional a través de un paso no habilitado”, detalló el funcionario.

