Mató a su novia a puñaladas dentro de su apartamento: adolescente terminó gravemente herido durante el ataque

Un hombre, quien está acusado de matar a su novia y de apuñalar brutalmente al hijo de la víctima, un adolescente de 16 años, resultó detenido a pocas horas de haber cometido el crimen.

Las autoridades lo identificaron como Juan Rivas, de 45 años de edad, quien fue procesado el domingo por asesinato, intento de asesinato, asalto y cargos de armas, tras el impactante ataque ocurrido el sábado por la mañana en Highbridge, en El Bronx, Nueva York.

La víctima fatal quedó identificada ocmo Yesenia Hall, de 42 años; mientras que su hijo quedó gravemente herido y se recupera en el Hospital Lincoln.

Homicida detenido sin derecho a fianza

La jueza de El Bronx, Yadhira González-Taylor, ordenó al acusado, de origen hispano, permanecer detenido en Rikers Island sin derecho a fianza hasta su siguiente cita judicial.

Rivas fue arrestado cerca de las 2:30 de la tarde del sábado, horas después de que la policía registrara el violento crimen de Hall y a su hijo menor de edad, quien no ha sido identificado por los investigadores, dentro de su apartamento de Sherman Avenue.

El hombre usó un cuchillo para apuñalar repetidamente a Hall en el cuello y el torso, y para acuchillar al joven de 16 años en el cuello y la espalda, informó New York Post.

Mató a su novia dentro de una vivienda

“Oí al novio gritar: ‘¡Te voy a apuñalar!'”, declaró una vecina de 17 años, después del incidente. “Oí la voz de la mujer. Gritaba de dolor. Gritaba: ‘¡Alto! ¡Alto!'”, añadió la joven.

“Después de eso, dijo: ‘Me voy a morir, me voy a morir'”, reveló la testigo. “Y como dos minutos después no oí nada más que silencio”, detalló.

Ambos fueron atacados cerca de las 6:30 de la mañana, de acuerdo con las autoridades. El sujeto se cambió la ropa y escapó del edificio de apartamentos tras cometer el crimen.

Cuando la policía se presentó en el apartamento, había charcos de sangre en el suelo hacia el dormitorio y salpicaduras en las paredes.

Rivas debe regresar a la corte este jueves.

