Matrimonio venezolano desaparecido en Utah: parientes solicitan ayuda para localizar a la pareja

Una pareja de nacionalidad venezolana fue reportada como desaparecida en la localidad de Saratoga Springs, en Utah (EEUU). La situación se reportó desde hace más de cuatro días, sus parientes reportaron que desconocen su paradero.

Autoridades policiales, familiares, amigos y la comunidad en general se unieron para realizar la búsqueda de los desaparecidos.

La última vez que vieron a la pareja fue el pasado jueves 26 de febrero, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, cuando salieron con rumbo hacia su lugar de trabajo.

Familiares de la pareja venezolana solicitan ayuda

El medio digital Utahzolanos informó que la hija de los venezolanos, Ariany, confirmó que sus padres siguen desaparecidos. La joven reiteró su pedido de apoyo para encontrarlos.

De acuerdo con el reporte, sus parientes buscaron en la base de datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la cual, hasta este lunes, no figuraban.

También buscaron en hospitales, en las calles, entre otras instituciones donde pudieran estar; pero, lamentablemente, aún no lograron localizarlos.

Se pudo conocer que autoridades de la policía local se reunieron con la familia para darle seguimiento al caso e investigar el paradero del matrimonio venezolano.

Los venezolanos abrieron un negocio en Utah

Los desaparecidos están identificados como Álvaro José Urbina Rojas y Jeusselem Elieth Genes Vitola, originarios del estado Mérida. Ambos son residentes de Utah, Estados Unidos, desde hace 10 años, desde que emigraron y solicitaron asilo.

Urbina Rojas y su esposa son propietarios de un food truck identificado como “Rica Arepa”, el cual abrió hace pocos días en la ciudad de Midvale, Utah.

La familia atraviesa por momentos difíciles y piden a la comunidad reportar cualquier información que ayude a encontrarlos.

El medio digital informó que Yeison Genes, hermano de Genes Vitola, habló sobre la angustia que vive la familia. “Ellos son buenas personas, padres, trabajadores. Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi hermana iba rumbo al trabajo,en Amazon, pero nunca llegó. Su esposo la estaba llevando”, manfestó.

