Jorge Rodríguez responde: ¿Cuándo se destinarán fondos para mejorar el ingreso de los venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos será mejorado cuando entren las primeras divisas de la renta petrolera.

“Lo primero que se va a desarrollar con mucha insistencia es que en cuando empiecen a llegar los nuevos recursos eso será destinado para el ingreso de las personas, la recuperación de su ingreso y para los servicios públicos en general”, indicó en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Destacó que eso forma parte del proceso paulatino que llamó “reformulación económica”, impulsado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, que, según explicó, busca “estabilizar económicamente y construir un país después de un período muy prolongado de sanciones”.

Reforma de leyes laborales

Durante la entrevista, el presidente del Parlamento mencionó que dentro del Plan Legislativo 2026 contempla la sanción de 34 leyes, instrumentos legales relacionados con la economía, protección a los ciudadanos y la política.

“No se puede insistir en una serie de dogmas (legislativas) que de nada le sirven a la gente, deben estar ajustadas a los nuevos tiempos”, dijo Rodríguez.