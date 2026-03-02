"Ya basta de esa clase apátrida": Delcy Rodríguez exhorta al país a dar un paso adelante hacia la reconciliación

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, exhortó al pueblo venezolano a avanzar con determinación hacia un proceso de reconciliación nacional.

Durante su intervención en un encuentro con el Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), realizado en el estado Sucre, la mandataria fue enfática al cuestionar las acciones de sectores políticos que, en el pasado, promovieron medidas contra la estabilidad de la nación.

“Ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión. Venezuela debe dar un paso adelante en una nueva espiritualidad de reencuentro”, indicó.

En la actividad, Rodríguez retomó el hilo diplomático con la Casa Blanca, insistiendo en que la nueva calificación de "socios" que ha otorgado Washington a su gobierno debe traducirse en hechos concretos para la economía venezolana.

“Le hemos dicho al presidente Donald Trump, que nos considera su amigo, su socio, le hemos dicho que celebramos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela”, dijo Rodríguez.