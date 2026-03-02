Adiós a las filas en Carolina del Norte: DMV abre 10 nuevos quioscos en Charlotte, Raleigh y Fayetteville

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados en Carolina del Norte (NCDMV) completó la instalación de 10 nuevos quioscos de autoservicio en supermercados estratégicos, elevando el total a 20 unidades distribuidas en los condados con mayor demanda: Wake, Mecklenburg y Cumberland.

Esta expansión del programa NCDMV Express permite a los conductores realizar trámites esenciales en menos de tres minutos mientras hacen sus compras, evitando las citas presenciales que suelen tardar semanas en agendarse.

Ubicación de los nuevos quioscos (marzo 2026)

Con las recientes incorporaciones, la red de quioscos se consolida en las zonas de Charlotte, Raleigh y Fayetteville.

Condado de Wake (Total: 7)

Raleigh: Harris Teeter (Corners Pkwy, Oberlin Rd); Carlie C’s (New Bern Ave).

Apex: Publix (Kelly Rd).

Wake Forest: Publix (Forestville Rd).

Cary: Harris Teeter (Walnut St).

Fuquay-Varina: Harris Teeter (E. Broad St).

Condado de Mecklenburg (Total: 9)

Charlotte: Harris Teeter (Park Rd, Sharon Amity Rd, South Blvd, Central Ave, University City Blvd, Smith Farm Rd); Publix (Benfield Rd); Oficina del DMV (Arrowood Rd).

Huntersville: Harris Teeter (Rose Commons Dr).

Condado de Cumberland (Total: 3)

Fayetteville: Harris Teeter (Raeford Rd, Traemoor Village Dr); Carlie C’s (Reilly Rd).

Próximamente: Se instalará un cuarto puesto en el Soldier Support Center de Fort Liberty esta primavera.

Trámites disponibles y requisitos

Los quioscos no son solo para registros vehiculares; son verdaderas oficinas digitales. Puedes realizar lo siguiente:

Licencias e IDs: Renovación y solicitud de duplicados (incluye impresión de certificado temporal con foto). Nota: No puedes renovar aquí si tu última renovación fue en línea.

Registros Vehiculares: Renovación de matrícula e impresión inmediata de la calcomanía (sticker) y tarjeta de registro.

Impuestos: Pago del impuesto a la propiedad para vehículos nuevos.

Votos: Registro para votar al completar un trámite de licencia.

Requisitos previos:

Tener la dirección correcta en el sistema. Contar con un seguro de responsabilidad civil vigente. Haber pasado la inspección de emisiones (si aplica).

Costos y paso a paso

El uso del quiosco es intuitivo y rápido, siguiendo tres pasos: Escanear (tu licencia o aviso), Pagar e Imprimir.

Concepto Tarifa Tarifa de conveniencia $4.95 por transacción Procesamiento de tarjeta 2% del total Cargo por demora (si aplica) $25.00 + impuestos atrasados

Importante: Los quioscos están disponibles en el horario de las tiendas, pero permanecen fuera de servicio los domingos desde la medianoche hasta el mediodía por mantenimiento del sistema.

