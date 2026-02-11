¿Necesitas renovar tu licencia? Tienes hasta el viernes antes del apagón del DMV en Colorado

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes trámites pendientes con tu vehículo en Colorado, es momento de actuar rápido. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) lanzó una advertencia crítica: una actualización masiva del sistema y el feriado federal del Día de los Presidentes dejarán fuera de servicio tanto las oficinas físicas como los portales web.

No esperes al último minuto, porque podrías encontrarte con pantallas bloqueadas y puertas cerradas en todo el estado.

El calendario del apagón: fechas clave en Colorado

La interrupción no será solo de un día. El proceso de actualización tecnológica y el feriado crearán un efecto dominó en los servicios:

Viernes 13 de febrero (7:00 p.m.): Se suspenden todos los servicios digitales en línea y quioscos en todo el estado.

Lunes 16 de febrero: Cierre total de oficinas físicas y servicios digitales por el Día de los Presidentes.

Martes 17 y Miércoles 18 de febrero: Cierre exclusivo de las oficinas del Condado de Denver por capacitación del personal.

Martes 17 de febrero: El resto de las oficinas en el estado reabren, pero sin sistema de citas previo. Se atenderá por orden de llegada.

¡Atención! Los trámites de renovación, actualización y degradación de licencias en línea ya están suspendidos desde el martes 10. Si necesitas renovar tu registro, el sistema web solo estará disponible hasta las 7:00 p.m. de este viernes.

¿Qué más cierra por el Día de los Presidentes?

El próximo lunes 16 de febrero es feriado federal. Además del DMV, toma en cuenta que los siguientes servicios no estarán operativos:

Bancos y Cooperativas de Crédito.

Servicio Postal (USPS): No habrá entrega de correo regular.

Oficinas gubernamentales y Bibliotecas Públicas.

Escuelas: La mayoría de los distritos escolares permanecen cerrados.

¿Qué sí abre? Supermercados, tiendas minoristas, cadenas de restaurantes, aeropuertos y transporte público suelen operar con normalidad o con horarios de domingo.

Un día de historia y patriotismo

El Día de los Presidentes, nacido originalmente para celebrar el natalicio de George Washington, es hoy un homenaje a todos los líderes de la nación.

En ciudades como Washington D.C. y en Mount Vernon (Virginia), se realizan recreaciones históricas y desfiles.

Incluso en Laredo, Texas, se lleva a cabo uno de los festivales más grandes del país en honor a Washington, que se extiende durante todo el mes de febrero.

