Adiós a las revisiones obligatorias: la nueva disposición del DMV de Texas para el 2026

Texas transformó las normativas de tránsito para este 2026 al eliminar oficialmente la inspección de seguridad obligatoria para todos los vehículos particulares en el estado.

Desde el 1 de enero, los conductores disfrutan de un proceso de matriculación más ágil, aunque las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) enfatizan que esta flexibilidad no aplica para los automóviles comerciales, los cuales deben mantener sus revisiones al día.

Además, resulta importante que los propietarios vigilen la vigencia de sus placas, ya que el estado solo otorga un margen de gracia de cinco días hábiles tras el vencimiento; superar este plazo conlleva multas que alcanzan los 200 dólares.

Dónde aplica

A pesar de la abolición de las pruebas de seguridad, la protección ambiental se mantiene como una prioridad en las zonas de mayor densidad poblacional según detalla El Cronista.

Actualmente, 17 condados específicos exigen de forma obligatoria la aprobación de una inspección de emisiones antes de permitir cualquier trámite de registro.

Esta lista incluye a Brazoria, Collin, Dallas, Denton, El Paso, Ellis, Fort Bend, Galveston, Harris, Johnson, Kaufman, Montgomery, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis y Williamson.

Cumplir con esta verificación técnica es un requisito importante para los residentes de dichas localidades, quienes deben asegurar que sus vehículos cumplen con los estándares de calidad del aire para evitar sanciones administrativas.

