¡Atención, EEUU! Cheques de estímulo en febrero: ¿Qué estados entregan pagos de hasta $1.000?

Suscríbete a nuestros canales

Febrero de 2026 comienza con movimientos significativos en las finanzas tanto estatales como federales.

Aunque el tan esperado "cheque de estímulo de $2.000" que propuso la administración Trump aún está en discusión legislativa, varios estados ya han puesto en marcha sus propios programas de alivio financiero y reembolsos de impuestos este mes.

Estados que continúan con la entrega de cheques de estímulo en febrero 2026

Programas de alivio en Nueva Jersey: El sistema "Stay NJ"

Este mes, Nueva Jersey brilla con su programa Stay NJ. Según la División de Impuestos del estado, las autoridades comenzarán a enviar los pagos del primer trimestre de 2024 el 9 de febrero de 2026.

Este beneficio se otorga en cuotas trimestrales y está pensado especialmente para propietarios de viviendas y personas mayores.

Además, el estado estará enviando por correo las solicitudes para el reembolso de impuestos a la propiedad (Senior Freeze) a nuevos solicitantes durante todo el mes.

Pensilvania y el reembolso de impuestos sobre la propiedad

Mientras tanto, Pensilvania sigue adelante con la distribución de su programa ampliado de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad y el Alquiler.

Los residentes que cumplan con los requisitos, principalmente adultos mayores y personas con discapacidades que ganan hasta $45.000 al año, pueden recibir un pago máximo de hasta $1.000.

Fuentes oficiales indican que aquellos que presentaron su solicitud recientemente podrían ver sus cheques reflejados en sus cuentas este febrero.

Pagos a agricultores: el "Bridge Payment" del USDA

A nivel federal, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha confirmado que los agricultores que han enfrentado interrupciones en el mercado recibirán los Farmer Bridge Payments.

Según el comunicado oficial del USDA, estos pagos, que forman parte de un fondo de $12 mil millones, se liberarán a más tardar el 28 de febrero de 2026. Los productores de soja, maíz y trigo son los principales beneficiarios de esta medida.

¿Qué pasó con el cheque de estímulo por $2.000 de Trump?

A pesar de la gran expectativa, el IRS y medios como The New York Times han aclarado que el cheque federal de $2.000 por los aranceles aún no tiene una fecha de emisión para este mes.

El Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, mencionó que esta medida depende de la aprobación del Congreso.

Por ahora, el presidente Trump ha sugerido que estos fondos podrían llegar más cerca de finales de año, describiendo la temporada actual como la de los "reembolsos de impuestos más grandes de la historia" bajo la ley One Big Beautiful Bill.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube