Héroe de 14 años: El estudiante de Los Ángeles que creó una app para proteger a migrantes de ICE

En un momento de máxima tensión para la comunidad inmigrante en California, la solución no ha llegado de un despacho de abogados, sino del ingenio de un adolescente de 14 años.

Julián Miramontes, estudiante de octavo grado en la secundaria El Sereno de Los Ángeles, ha sido galardonado a nivel nacional por desarrollar una aplicación diseñada para proteger a las familias ante las autoridades federales.

La herramienta nace como una respuesta directa al incremento de los operativos de ICE, que se intensificaron drásticamente desde el pasado 6 de junio de 2025.

"Conoce tus derechos": Tecnología con conciencia social

Julián, motivado por el impacto de las redadas en su propio vecindario, utilizó sus conocimientos de programación para crear un recurso accesible y educativo. La aplicación no solo informa, sino que entrena al usuario para reaccionar correctamente bajo presión.

Cuestionarios interactivos: La app incluye preguntas clave sobre la Constitución de EE. UU. Por ejemplo, evalúa si el usuario sabe que la Quinta Enmienda protege el derecho a permanecer en silencio durante una detención.

Información esencial: Ofrece guías rápidas sobre cómo actuar ante agentes de inmigración y qué documentos se deben (o no) mostrar.

Iniciativa propia: El congresista Jimmy Gómez, representante del distrito 34 de California, destacó que el joven tomó la iniciativa de elegir este tema por su cuenta, impulsado por el bienestar de su comunidad.

De El Sereno al Capitolio

El éxito de Julián lo ha llevado a ganar el Reto Nacional de Aplicaciones en su distrito. Además de un premio de $250 dólares, el estudiante viajará a Washington D.C. para presentar su proyecto ante líderes legislativos.

“No solo es una aplicación, es una herramienta para ayudar a las comunidades”, expresó el congresista Jimmy Gómez durante la ceremonia de reconocimiento.

Por su parte, el padre de Julián, Enoc Miramontes, manifestó su orgullo ante la iniciativa de su hijo, subrayando que este recurso es vital para familiares y vecinos que viven con el temor constante de ser separados de sus hogares.

Acceso a la herramienta

Actualmente, la aplicación de Julián no se encuentra disponible de forma masiva en las tiendas de apps (App Store o Play Store) para proteger su integridad y la de los usuarios; se comparte de forma individual.

Sin embargo, su reconocimiento nacional sienta un precedente sobre cómo la educación tecnológica en las escuelas públicas puede convertirse en un escudo legal para las poblaciones más vulnerables.

