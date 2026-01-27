Guía para quienes buscan vivienda en Los Ángeles: lo que debes saber sobre el nuevo proyecto de vivienda social

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por mitigar la crisis habitacional que afecta a miles de residentes en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), el vecindario clave se prepara para recibir un nuevo desarrollo residencial.

Estamos hablando del sector Pico-Robertson, diseñado específicamente para hogares de ingresos bajos y moderados.

El proyecto, ubicado en el 8688 W. Pico Boulevard, transformará un antiguo estacionamiento en superficie en un moderno complejo de siete pisos.

El promotor, Farzad Nourollah, ha presentado una propuesta que no solo busca ofrecer refugio, sino también optimizar el uso del suelo urbano bajo las directrices de incentivos locales para viviendas 100% asequibles.

Debe saber que el proyecto se beneficia de las políticas de incentivos de densidad de la Ciudad de Los Ángeles (como el programa Transit Oriented Communities o similares), que permiten superar los límites de zonificación a cambio de ofrecer alquileres reducidos.

Detalles del desarrollo y diseño

La estructura, diseñada por las firmas Beverly Design y LMM Studio, contará con una estética contemporánea que utiliza metal corrugado y estuco pintado.

Además de las 55 unidades residenciales, el edificio incluirá 27 plazas de estacionamiento, una cifra ajustada gracias a las exenciones por densidad que la ciudad otorga a proyectos que benefician a la comunidad de bajos recursos.

Ubicación estratégica y entorno

Este nuevo edificio se sumará a una tendencia de crecimiento en vivienda social en la zona.

Se encuentra a solo unas cuadras de un complejo para personas mayores recientemente finalizado por Mercy Housing California, lo que consolida a esta parte de Pico-Robertson como un núcleo de apoyo habitacional cerca de servicios de transporte y comercios esenciales.

¿Qué significa esto para los residentes?

Para la comunidad inmigrante y las familias trabajadoras de Los Ángeles, este tipo de proyectos representa una oportunidad de estabilidad.

Al ser una promoción totalmente asequible, las rentas están protegidas y vinculadas al Ingreso Medio del Área (AMI), lo que evita los aumentos descontrolados del mercado privado.

Tenga en cuenta que, estos edificios no suelen tener oficinas de renta en el sitio hasta que están cerca de terminarse.

Se recomienda a los interesados monitorear el portal LAAH.org (Los Angeles Affordable Housing), donde se publican las listas de espera.

Además, se aconseja empezar a organizar pruebas de ingresos (talones de pago o cartas de empleador) y declaraciones de impuestos (ITIN o SSN), ya que son requisitos estándar para aplicar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube