Protección invernal en EEUU: lo que debe saber para enfrentar las tormentas, el frío y cortes de luz

Con la entrada en vigor de las temperaturas más bajas de la temporada y tras los recientes avisos de tormentas invernales en gran parte de Estados Unidos (EEUU), miles de familias se enfrentan al reto de mantener sus hogares seguros y cálidos.

Ya sea por un corte de energía inesperado o por la necesidad de reducir facturas eléctricas que amenazan el presupuesto familiar, saber gestionar el calor en casa se ha convertido en una prioridad de vida.

Recomendaciones clave para hogares

Para la comunidad hispana, muchas veces residente en viviendas que carecen de aislamiento moderno o enfrentando situaciones de emergencia sin redes de apoyo inmediatas, estas recomendaciones son una herramienta esencial de prevención y ahorro.

El "Búnker Térmico": concentre el calor

Si su hogar pierde calefacción, la estrategia consiste en elegir una habitación pequeña para concentrar a toda la familia.

Lo ideal es que tenga pocas ventanas y esté lejos de corrientes de aire.

Selle las rendijas de las puertas con toallas enrolladas o mantas.

Esta táctica no solo conserva la temperatura corporal, sino que facilita la vigilancia de niños y adultos mayores ante signos de hipotermia.

Aislamiento con lo que tiene a mano

No es necesario gastar una fortuna en materiales de construcción.

Puede mejorar el aislamiento hoy mismo usando:

+ Plástico de burbujas: rociar un poco de agua en el vidrio de la ventana y pegar plástico de burbujas crea una cámara de aire aislante muy efectiva.

+ Mantas en las paredes: si las paredes se sienten heladas al tacto, colgar mantas o alfombras gruesas sobre ellas ayuda a retener el calor interior.

+ Cortinas pesadas: manténgalas abiertas durante el día para dejar entrar la luz solar (calor natural) y ciérrelas apenas caiga el sol.

Seguridad ante todo: evite el "asesino silencioso"

En momentos de desesperación por el frío, es vital recordar que jamás se deben usar parrillas de carbón, estufas de gas para calentar espacios o generadores eléctricos dentro de la casa o el garaje.

Estos dispositivos emiten monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.

Si utiliza velas, nunca las pierda de vista y apáguelas antes de dormir.

Vestimenta y calor humano

El sistema de capas es el más eficiente: una capa base térmica, una intermedia de lana o polar y una externa que bloquee el aire. Reunirse en un solo espacio permite que el calor corporal colectivo eleve la temperatura de la habitación de forma natural y segura.

Preparación continua y fuentes de ayuda

Manténgase informado a través de radios de batería o aplicaciones locales de clima.

Si su situación es crítica y no puede calentar su hogar, recuerde que existen "Centros de Calentamiento" (Warming Centers) habilitados por las ciudades.

Datos de interés

Preste atención a signos de hipotermia o congelación, los síntomas incluyen:

Escalofríos intensos, agotamiento, confusión y manos entumecidas. En estos casos, es una emergencia médica.

En muchos estados, como Nueva York, Illinois o Massachusetts, los propietarios están obligados por ley a mantener una temperatura mínima en los apartamentos durante los meses de invierno.

Es decir, si la calefacción no funciona, el inquilino tiene derecho a denunciarlo a la línea 311.

