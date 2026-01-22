Nuevo recargo para consumidores en Washington: descubre el monto y quiénes están exentos

Suscríbete a nuestros canales

Tras los primeros días de aplicación de la actualización de la Ley de Bolsas de Plástico en Washington, los consumidores han comenzado a notar un cambio ligero pero constante en sus recibos.

Desde el pasado 1 de enero de 2026, el costo por las bolsas plásticas gruesas permitidas ha subido, marcando una nueva etapa en el esfuerzo del estado por reducir los residuos sólidos.

Esta medida, que tuvo su origen en una legislación aprobada en 2020, no solo afecta las compras en supermercados, sino que impacta directamente a la industria de restaurantes, especialmente en las órdenes para llevar (take-out).

¿Cuáles son los nuevos costos?

El cambio principal radica en el aumento del precio mínimo de las bolsas plásticas reutilizables de película gruesa (aquellas de 2.25 milésimas de pulgada o más).

Mientras que antes el cobro era de 8 centavos, ahora el mínimo legal es de 12 centavos por bolsa.

Es importante aclarar que los 12 centavos no son un impuesto estatal, sino que el comercio se queda con el dinero para compensar el costo de las bolsas más resistentes y para incentivar el uso de las propias.

Aquí te detallamos cómo queda el esquema de cobros en los comercios:

Bolsas de plástico gruesas (reutilizables): 12 centavos (Obligatorio).

12 centavos (Obligatorio). Bolsas de papel grandes (capacidad de 1/8 de barril o más): se mantienen en 8 centavos y deben contener al menos un 40% de material reciclado.

se mantienen en 8 centavos y deben contener al menos un 40% de material reciclado. Bolsas compostables (verdes o marrones): el cobro es opcional para el comercio, pero deben cumplir con estándares específicos de degradación.

el cobro es opcional para el comercio, pero deben cumplir con estándares específicos de degradación. Bolsas de plástico delgadas (estilo camiseta): siguen estando prohibidas en todos los establecimientos.

El impacto en los restaurantes

Para la comunidad que depende de servicios de comida para llevar, este incremento se suma al costo final del pedido.

Según Peter Lyon, gerente del Programa de Gestión de Residuos Sólidos del Departamento de Ecología, el objetivo es cultural: "Llevar tu propia bolsa es la forma más fácil de evitar el cargo, reducir emisiones y evitar que las bolsas se conviertan en basura".

Ahora, aunque la ley permite llevar bolsas propias a tiendas, en algunos restaurantes, por normas de salud, el personal podría pedirte que tú mismo empaques tu comida si traes una bolsa usada, para evitar contaminación en el área de preparación.

Los establecimientos que no cumplan con el cobro o sigan entregando bolsas prohibidas pueden enfrentar multas de hasta $250 dólares por infracción.

Excepciones importantes

Es fundamental saber que no todas las bolsas tienen costo.

La ley contempla excepciones para proteger la higiene y ciertos servicios:

Bolsas para frutas, verduras, carnes a granel o artículos de farmacia (recetas médicas).

Bolsas para envolver alimentos cocinados calientes (como pollos asados).

Dato clave: los clientes que participan en programas de asistencia alimentaria (como SNAP, WIC o TANF) están exentos de pagar este cargo, siempre que presenten su tarjeta de beneficios al momento de la compra.

