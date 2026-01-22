¿Puede ICE entrar a mi casa sin una orden judicial firmada por un juez?: conoce las claves del memorándum filtrado

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente denuncia de trabajadores del gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha sacado a la luz un cambio drástico en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según un memorándum interno firmado en mayo de 2025 y cuya aplicación se ha intensificado en este ciclo escolar y laboral de 2026, los agentes federales ahora tienen autorización para ingresar a viviendas por la fuerza utilizando únicamente órdenes administrativas.

Es decir, sin necesidad de una orden firmada por un juez de una corte penal.

Históricamente, la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU ha protegido la privacidad del hogar, exigiendo que cualquier entrada forzada sea autorizada por un juez independiente.

Sin embargo, la nueva directiva firmada por el director interino de ICE, Todd Lyons, sostiene que las órdenes administrativas firmadas, por la propia agencia, son suficientes para arrestar a personas con órdenes finales de deportación.

De hecho, la denuncia menciona que ya ha habido casos en 2026 de ciudadanos estadounidenses cuyas casas fueron allanadas por error bajo esta nueva directiva.

¿Qué dice el memorándum exactamente?

El documento permite a los oficiales utilizar la "fuerza necesaria y razonable" para entrar en una residencia si el individuo tiene una orden de expulsión ya emitida por un tribunal de inmigración.

Las reglas establecidas para estos operativos son:

Identificación previa: los agentes deben tocar a la puerta e identificarse antes de proceder.

los agentes deben tocar a la puerta e identificarse antes de proceder. Restricción de horario: los operativos deben realizarse entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

los operativos deben realizarse entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. Causa Probable: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que la orden de deportación previa constituye causa suficiente para el arresto.

La controversia legal y constitucional

Organizaciones de defensa de derechos civiles y el grupo Whistleblower Aid han calificado esta medida como una "violación flagrante de la Constitución".

Expertos legales advierten que esta interpretación del DHS será desafiada en las cortes, ya que históricamente se ha diferenciado entre una orden administrativa, que no otorga poder de entrada forzada, y una orden judicial de registro.

Conoce tus derechos en 2026

Aunque el memorándum interno de ICE intente expandir sus facultades, tus derechos constitucionales siguen vigentes. Aquí te explicamos cómo actuar:

No abras la puerta inmediatamente: ante un oficial en tu puerta, mantén la calma. Puedes hablar a través de la puerta cerrada.

ante un oficial en tu puerta, mantén la calma. Puedes hablar a través de la puerta cerrada. Pide ver la orden: solicita que pasen el documento por debajo de la puerta o que lo peguen a la ventana.

+ Orden Judicial: firmada por un tribunal o juez (ej. U.S. District Court). Esta sí les permite entrar.

+ Orden Administrativa: firmada por un oficial de ICE o del DHS (Formularios I-200 o I-205). Históricamente, estas no dan derecho a entrar si tú no das permiso.

Mantén el silencio: tienes derecho a no contestar preguntas sobre tu lugar de nacimiento, estatus migratorio o cómo entraste al país.

Puedes decir: "Deseo ejercer mi derecho a permanecer en silencio".

No firmes nada: no firmes ningún documento sin que un abogado lo revise primero.

no firmes ningún documento sin que un abogado lo revise primero. Documenta el proceso: si los agentes ingresan por la fuerza, no te resistas físicamente (por tu seguridad), pero trata de grabar o pedir a alguien que grabe el incidente, anotando los números de placa y nombres de los oficiales.

