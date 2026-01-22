¿Cuánto frío tiene que hacer para que se cancelen las clases en Chicago?

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago está en alerta porque se espera que la sensación térmica baje hasta los -35 grados al final de esta semana.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que con ese frío la piel se puede congelar en solo 10 minutos. Por esta razón, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y otros distritos cercanos están analizando si es seguro que los estudiantes vayan a clases entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Aunque todavía no hay una orden de cierre para todos, los directores están revisando los pronósticos cada hora.

Para decidir si cierran las escuelas, los encargados no solo miran el termómetro. También revisan que las calefacciones de los edificios funcionen bien y que los autobuses escolares puedan encender y caminar sin problemas por el hielo.

Se busca evitar que los niños pasen mucho tiempo esperando en las paradas de autobús, donde el frío extremo es más peligroso. Cada distrito tiene sus propias reglas; por ejemplo, en lugares como Glenview, el cierre es automático si se emite una alerta oficial de frío extremo.

Cómo se avisará a los padres

Las autoridades piden a los padres y representantes que estén muy pendientes de los avisos oficiales. La decisión de cerrar o abrir las escuelas se comunicará a través de las redes sociales de cada distrito y por mensajes de texto.

En Naperville, el personal de mantenimiento revisa las calles desde muy temprano para avisar a los municipios si los caminos están seguros para los estudiantes. Es importante revisar la página web de la escuela antes de salir de casa el viernes por la mañana.

Los padres deben consultar la pagina oficial del "centro de cierre por emergencia" (emergency closing center) que emite las alarmas de cierre.

El portavoz de las Escuelas de Chicago (CPS), advirtió:

«Nuestra prioridad es la seguridad de los alumnos. Trabajamos con expertos en emergencias para decidir si cerramos las escuelas».

