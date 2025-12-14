Protege a tus mascotas del frío extremo en EEUU: guía rápida para sobrevivir a las bajas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

El invierno de 2025-2026 en Estados Unidos se perfila como una temporada de nevadas intensas y temperaturas heladas, lo que obliga a los dueños de mascotas a actuar de manera rápida y efectiva para asegurar la seguridad de sus amigos peludos.

Expertos, incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y AccuWeather, advierten sobre condiciones frías que podrían representar un riesgo considerable para la salud de perros y gatos.

El frío extremo se apodera del país: conoce los pronósticos clave

Las bajas temperaturas ya son una realidad, con máximas que rondan los 40°F en ciudades como Nueva York y Chicago, y valores aún más fríos hacia el norte.

El pronóstico estacional de AccuWeather indica que las ciudades clave en el Medio Oeste y el Noreste se están preparando para un invierno severo.

Ciudades más Afectadas: Localidades como Buffalo, Nueva York, esperan acumular entre 90 y 100 pulgadas de nieve, destacándose como la ciudad con el pronóstico más alto de nevadas.

Minneapolis, Minnesota, y Bismarck, Dakota del Norte, también se enfrentan a condiciones extremas, con sistemas invernales que prometen temperaturas muy por debajo de lo normal.

Riesgo de Hipotermia: La Asociación Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales (ASPCA) advierte que cuando la temperatura baja de 20°F (aproximadamente -6.7°C), las mascotas corren un riesgo elevado de sufrir congelación e hipotermia, indica la Cruz Roja Americana.

Principal medida de prevención: mantén a tus mascotas adentro

Los expertos en bienestar animal son claros: la acción más crucial que los dueños deben tomar es llevar a sus mascotas adentro de la casa. Nunca se debe dejar a un perro o gato afuera cuando hace un frío extremo.

"Si tú sientes frío, tu mascota también lo siente. Limita su tiempo al aire libre solo para que hagan sus necesidades y llévalos de inmediato a un lugar cálido", aconseja la Asociación Médica Veterinaria de Estados Unidos (AVMA).

Recomendaciones para proteger a las mascotas durante períodos de frío extremo

Refugio interno obligatorio: Los autos, al retener el frío, pueden funcionar como refrigeradores, así que nunca dejes a tu mascota sola en un vehículo durante el invierno, indica ASPCA.

Cuidado de patas: Los químicos y la sal que se usan para derretir el hielo son tóxicos e irritantes.

Usa botines protectores o limpia las patas de tu mascota con una toalla húmeda al regresar del exterior, para evitar que ingieran residuos al lamerse.

Abrigo adicional: Las razas de pelaje corto, así como los animales jóvenes, ancianos o enfermos, necesitan un suéter o chaqueta.

Ten en cuenta que las mascotas con patas cortas (como los Dachshunds o Corgis) se enfrían más rápido porque sus cuerpos están más cerca del suelo helado, señala la AVMA.

Hidratación segura: Asegúrate de que el tazón de agua no sea de metal en el exterior, ya que la lengua de tu mascota podría pegarse. Proporciona agua fresca y sin congelar.

La preparación puede salvar vidas. Los dueños responsables deben armar un kit de emergencia para mascotas que incluya comida extra, medicamentos y mantas, en caso de cortes de energía prolongados o evacuaciones necesarias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube