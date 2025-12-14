Ataque en playa de Sídney deja múltiples muertos y heridos: confirman detención de sospechosos

Suscríbete a nuestros canales

La policía estatal de Nueva Gales del Sur confirmó que la amenaza tras un tiroteo ocurrido en Bondi Beach, ya fue neutralizada.

A través de su cuenta de X, el organismo de seguridad informó que este domingo por la mañana se registraron múltiples disparos que provocaron pánico y varias víctimas durante un ataque en la costa.

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos y declararon que ya no hay peligro en el área, mientras equipos de emergencia continúan atendiendo a heridos y se mantiene un fuerte operativo de seguridad en el lugar.

La policía instó a la población a evitar la zona mientras se recopilan más detalles de este grave incidente.

¿Qué ocurrió durante el ataque?

Las autoridades de Australia calificaron este domingo como un “ataque terrorista” el violento tiroteo que sacudió una concurrida playa de Sídney, dejando un trágico saldo de 12 personas fallecidas (incluyendo a uno de los atacantes) y al menos 29 heridos.

La policía local confirmó que el ataque fue un acto deliberado y motivado por el odio, elevando de inmediato la preocupación nacional sobre la seguridad y el extremismo.

Los hechos ocurrieron en el icónico Bondi Beach, donde una gran multitud se había reunido para el inicio de la festividad judía de Janucá.

El Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur señaló que el objetivo de los atacantes fue directamente la comunidad judía, lo que reavivó el debate sobre el antisemitismo y la violencia extremista en el país.

¿Cuál era el presunto objetivo del ataque?

Según informes, el ataque se centró en un evento de la festividad judía de Janucá que se celebraba en la playa, al que asistían unas 2.000 personas.

Las autoridades australianas no habían confirmado inicialmente el objetivo específico, pero el Gobierno de Nueva Gales del Sur y el presidente de Israel, Isaac Herzog, señalaron que fue un ataque directo y cruel contra los judíos que encendían las primeras velas de la festividad.

La Policía de Nueva Gales del Sur anunció que dos hombres abrieron fuego en el lugar aproximadamente a las 09:45 de la mañana (hora local).

La investigación se mantiene abierta para analizar posibles conexiones con redes extremistas, tanto dentro de Australia como a nivel internacional.

El héroe inesperado de Bondi Beach

Durante el caos del ataque, un acto de heroísmo civil fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un civil se acerca por detrás a uno de los terroristas y lo inmoviliza, logrando quitarle el arma. A pesar de no parecer tener experiencia en el manejo, el hombre desarmó al agresor y levantó la mano para alertar a la policía mientras el atacante huía del lugar.

Como medida de precaución inmediata, se reforzó la seguridad en sinagogas, escuelas judías y otros espacios comunitarios en Sídney y otras ciudades del país, ante el aumento global del antisemitismo observado desde el conflicto de Gaza en octubre de 2023.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube