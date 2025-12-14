Cómo protegerse del invierno en Los Ángeles: guía oficial para evitar riesgos por frío extremo en California

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del invierno en el Condado de Los Ángeles, las autoridades de salud instan a la población a tomar medidas preventivas para evitar emergencias vinculadas a las bajas temperaturas.

La temporada fría incrementa el riesgo de hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y accidentes en carretera, especialmente entre personas vulnerables, adultos mayores, niños y quienes viven en viviendas sin calefacción adecuada.

Medidas esenciales para mantenerse abrigado y preparar el hogar

El Departamento de Salud Pública del condado recordó que mantenerse abrigado es la primera barrera contra la hipotermia.

Recomienda usar varias capas de ropa holgada, priorizar materiales como lana o polipropileno, cubrir el rostro y las manos, y cambiar de inmediato cualquier prenda húmeda.

También aconseja evitar actividades al aire libre que generen sudor, pues la humedad del cuerpo aumenta la pérdida de calor.

Para el hogar, las autoridades recomiendan revisar techos, sellar puertas y ventanas, agregar aislamiento y verificar chimeneas para evitar acumulaciones peligrosas.

Si un apartamento carece de calefacción o agua caliente, los residentes deben contactar al administrador del edificio y, si no reciben respuesta, reportar el problema a Salud Ambiental. También insisten en tener un plan ante posibles cortes de energía.

El condado recuerda que nunca se deben usar hornos, estufas o barbacoas para calentar espacios interiores, ya que estas prácticas pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono.

Instalar detectores de humo y CO es obligatorio, y quienes necesiten apoyo económico pueden solicitar ayuda a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos.

Seguridad en carretera, mascotas y apoyo comunitario

Las autoridades de salud recomiendan evitar viajes durante tormentas y garantizar el mantenimiento preventivo de los vehículos.

Neumáticos, frenos, calefacción interna y desempañadores deben operar correctamente, y cada conductor debe llevar un kit de emergencia.

También sugieren vigilar a personas vulnerables, mantenerse al día con los reportes meteorológicos y resguardar a las mascotas dentro del hogar.

Quienes necesiten refugio pueden comunicarse al 2-1-1 o a la Línea Directa de Refugios de Invierno: 1-800-548-6047.

