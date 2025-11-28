Frente frío en EEUU: la guía urgente para preparar tu vehículo antes de viajar

Suscríbete a nuestros canales

Las intensas nevadas y el hielo que afectan gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana de Acción de Gracias elevarán el riesgo en las carreteras, en un momento en que más de 81,8 millones de viajeros planean desplazarse por el país.

Las previsiones de AccuWeather y del Servicio Meteorológico Nacional advierten que las rutas podrían volverse peligrosas entre el viernes y el domingo, lo que obliga a extremar todas las medidas de seguridad vehicular antes de salir.

En 2023, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) registró 320 choques fatales y más de 22.000 siniestros con heridos en condiciones de nieve o aguanieve.

Qué revisar en el auto antes de viajar

Con este antecedente y ante un nuevo fin de semana invernal, el organismo difundió una guía con las diez verificaciones esenciales antes de conducir.

La lista incluye revisar la presión, desgaste y antigüedad de los neumáticos, además del neumático de auxilio. La agencia recomienda considerar gomas para nieve en zonas de riesgo.

También subraya la importancia de verificar el ajuste de las butacas infantiles, evitar abrigos voluminosos en los niños y confirmar que cada sistema de sujeción esté bien instalado.

La NHTSA aconseja además probar la batería, cuyos niveles bajan con el frío, y revisar el sistema de carga. Conocer las tecnologías del vehículo, como los frenos antibloqueo y los sistemas de asistencia, también se vuelve clave.

Otra recomendación importante es instalar correctamente las alfombras para evitar interferencias con los pedales.

El organismo insta a comprobar todas las luces, revisar el sistema de descongelado y los limpiaparabrisas, y controlar el refrigerante, anticongelante y posibles fugas.

Además, sugiere equipar el vehículo con pala, raspador, linterna, mantas, agua, alimentos, medicamentos, cables de arranque, bengalas y cargador de celular.

Recomendaciones para conducir con nieve

En ruta, la NHTSA insiste en reducir la velocidad, ampliar la distancia de seguimiento y mantener precaución frente a las máquinas quitanieves, que suelen maniobrar lentamente y ocupar varios carriles.

Si el vehículo se detiene por la tormenta, la agencia recomienda permanecer adentro, señalizar la ubicación, evitar el agotamiento físico y limpiar el escape de nieve para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

