Frente frío en Chicago: habilitan centros de calentamientos ante las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días

Con la llegada del Thanksgiving Day 2025 se confirma que las temperaturas siguen cayendo en varios estados y ciudades de Estados Unidos (EEUU). Chicago, Illinois, es uno de los lugares en dónde las temperaturas e incluso la nieve podrían ser una preocupación.

Debido a esto, se ha dado a conocer que la ciudad ha dispuesto de varios centros de calentamiento, en al menos 284 instalaciones públicas.

Estos se encuentran dentro de siete colegios universitarios, seis centros de servicios comunitarios del DFSS, 21 centros para personas mayores del DFSS, 80 bibliotecas, 148 parques y 22 distritos policiales.

Hay que tener presente que el pronóstico apunta a una amenaza de tormenta invernal, se prevé que haya temperaturas entre los 25 grados y 30 grados hasta el sábado y ráfagas de viento de al menos 25 mph, según la cuenta del NWS en X.

De hecho, los fuertes vientos que se han desarrollado desde este miércoles 26 han causado el desprendimiento de ramas de algunos árboles que han causado daños en algunos autos, así como también se han registrado apagones.

Para el viernes 27, Black Friday, se espera que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre las 45mph y 60 mph este viernes por la tarde, especialmente cerca de Wisconsin.

Se espera nieve hasta después de la medianoche del viernes y hasta el sábado.

Sepa cómo encontrar centros de calentamiento

Así que ha aquellas personas que no cuentan con condiciones para protegerse y les preocupa ser víctimas de esta ola invernal, puedan realizar una búsqueda rápida para encontrar el centro de calentamiento más cercano.

Solo deben ingresar a Chicago Data Portal, al apartado de “Warming Centers – Map”.

Allí puede realizar la búsqueda por medio de unos filtros simples, como el tipo de lugar y el código postal (ZIP) en el que se ubica.

Tenga en cuenta que los diferentes centros cuentan con diferentes horarios y hasta especifican fechas en las que estarán cerrados.

Asegúrese de verificar el horario correctamente para saber si puede recibir el acceso el tiempo que lo requiere: Centros de Calentamiento - Mapa | Ciudad de Chicago | Portal de Datos.

Si aun tiene dudas, puede marcar al número 3-1-1 para conocer los lugares.

