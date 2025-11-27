Horario Navideño 2025 de trenes y autobuses en Chicago: así funcionarán para Navidad y Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

La Flota Navideña de Allstate CTA cumple 34 años llevando espíritu navideño a los barrios de Chicago con su tren y autobús especialmente decorados, integrados al servicio regular y con las tarifas habituales. Además de las luces, música y la presencia de Papá Noel saludando a los pasajeros, el tren mantiene una misión solidaria: empleados de la CTA se reúnen y entregan alrededor de 400 canastas con alimentos completos a organizaciones comunitarias de la ciudad cada temporada.

En un comunicado de la CTA al presentar los horarios 2025 del Holiday Train y el Holiday Bus, se aclaró el precio de los servicios durante las festividades navideñas:

​"No se necesitan billetes especiales, solo la tarifa CTA habitual para abordar".

Tren Navideño Allstate

Es un tren del “L” con seis coches decorados y un vagón plano abierto donde va Papá Noel en su trineo, recorriendo las ocho líneas ferroviarias de la CTA como parte del servicio regular. Lleva también canastas de comida para organizaciones benéficas y suele concentrar grandes multitudes en estaciones específicas y días puntuales de la temporada. Sus horarios serán los siguientes:

Línea / Día Estación / Trayecto Horario aproximado (pm) Verde – Sáb 29/11 Harlem/Lago 1:00 – 2:00 Verde – Sáb 29/11 Ashland/63rd (luego venta sin pasajeros) 3:35 – 4:05 Verde – Sáb 29/11 Cottage Grove 4:45 – 5:20 Marrón – Sáb 6/12 Kimball 11:30 – 12:45 Naranja – Sáb 6/12 A mitad de camino 2:25 – 3:45 Rosa – Sáb 13/12 54/Cermak (venta luego sin pasajeros) 12:30 – 1:20 Azul – Sáb 13/12 Parque Forestal 2:45 – 3:40 Azul – Sáb 13/12 O'Hare 5:45 – 6:45 Roja – Sáb 20/12 Howard 11:15 – 12:00 Roja – Sáb 20/12 95.º/Dan Ryan 1:45 – 2:45 Púrpura – Sáb 20/12 Tilo 5:00 – 6:15 Amarilla – Lun 22/12 Todos los trenes Línea Amarilla (servicio) 3:08 – 7:16

Autobús Navideño Allstate

Es un autobús articulado de 18 metros decorado como un “pueblo de jengibre”, con Papá Noel saludando desde la escotilla del techo y una zona de fotos en la parte trasera. Rota por unas 19 rutas de autobús en distintos barrios, llevando el ambiente festivo directamente a las calles y paradas habituales de los pasajeros. Los horarios para tomarse fotos con Papa Noel, asi como de espacios públicos decorados y los horarios del autobús, serán los siguientes:

Ruta / Día Punto destacado Horario aproximado 56 Milwaukee – 25 de marzo de 2011 Servicio regular festivo 11:45 – 5:00 56 Milwaukee – Mié 26/11 Fotos del Parque Jefferson 11:45 – 5:30 (fotos 3–4) 22 Clark – Vie 28/11 Servicio regular festivo 12:45 – 8:10 22 Clark / 97 Skokie – Sab 29/11 Fotos del centro comercial Old Orchard 12:30 – 7:00 (fotos 1:30–2:30) 91 Austin / 81 Lawrence – Dom 30/11 Fotos del Parque Jefferson 11:50 – 6:40 (fotos 1:50–2:50) 53 Pulaski – Mié 3/12 Fotos de Ford City 10:10 – 6:10 (fotos 4–5) 126 Jackson – Vie 5/12 Fotos de Jackson/Austin 12:30 – 7:05 (fotos 3:10–4:10) 12 Roosevelt – Sáb 6/12 Fotos Harrison/Central 12:15 – 7:45 (fotos 2:30–3:30) 62 Archer – 9 de marzo de 2012 Fotos de Midway 12:25 – 5:50 (fotos 1:50–2:50) 49 Oeste / X49 – Mié 10/12 Fotos 79/Oeste 11:30 – 5:50 (fotos 3:08–4:08) 4 Cottage Grove – Sáb 13/12 Fotos Randolph/Columbus 11:25 – 6:15 (fotos 1:15–2:15) 28 Stony Island – 16 de marzo de 2012 Fotos de Union Station 12:45 – 7:30 (fotos 4:18–5:18) 29 Estado – Sáb 20/12 Fotos del Navy Pier 12:15 – 7:30 (fotos 1:50–2:50)

Por su parte Nora Leerhsen, presidenta interina de la CTA, expresó acerca del tren y el bus navideños 2025:

"La flota navideña de Allstate CTA es una de las tradiciones más queridas y únicas de CTA y Chicago, y estoy orgullosa de que nuestros empleados le den vida cada año".

