Horario Navideño 2025 de trenes y autobuses en Chicago: así funcionarán para Navidad y Año Nuevo

La Flota Navideña de Allstate CTA cumple 34 años llevando espíritu navideño a los barrios de Chicago con su tren y autobús especialmente decorados, integrados al servicio regular y con las tarifas habituales. Además de las luces, música y la presencia de Papá Noel saludando a los pasajeros, el tren mantiene una misión solidaria: empleados de la CTA se reúnen y entregan alrededor de 400 canastas con alimentos completos a organizaciones comunitarias de la ciudad cada temporada.
En un comunicado de la CTA al presentar los horarios 2025 del Holiday Train y el Holiday Bus, se aclaró el precio de los servicios durante las festividades navideñas:
"No se necesitan billetes especiales, solo la tarifa CTA habitual para abordar".
Tren Navideño Allstate
Es un tren del “L” con seis coches decorados y un vagón plano abierto donde va Papá Noel en su trineo, recorriendo las ocho líneas ferroviarias de la CTA como parte del servicio regular. Lleva también canastas de comida para organizaciones benéficas y suele concentrar grandes multitudes en estaciones específicas y días puntuales de la temporada. Sus horarios serán los siguientes:
|Línea / Día
|Estación / Trayecto
|Horario aproximado (pm)
|Verde – Sáb 29/11
|Harlem/Lago
|1:00 – 2:00
|Verde – Sáb 29/11
|Ashland/63rd (luego venta sin pasajeros)
|3:35 – 4:05
|Verde – Sáb 29/11
|Cottage Grove
|4:45 – 5:20
|Marrón – Sáb 6/12
|Kimball
|11:30 – 12:45
|Naranja – Sáb 6/12
|A mitad de camino
|2:25 – 3:45
|Rosa – Sáb 13/12
|54/Cermak (venta luego sin pasajeros)
|12:30 – 1:20
|Azul – Sáb 13/12
|Parque Forestal
|2:45 – 3:40
|Azul – Sáb 13/12
|O'Hare
|5:45 – 6:45
|Roja – Sáb 20/12
|Howard
|11:15 – 12:00
|Roja – Sáb 20/12
|95.º/Dan Ryan
|1:45 – 2:45
|Púrpura – Sáb 20/12
|Tilo
|5:00 – 6:15
|Amarilla – Lun 22/12
|Todos los trenes Línea Amarilla (servicio)
|3:08 – 7:16
Autobús Navideño Allstate
Es un autobús articulado de 18 metros decorado como un “pueblo de jengibre”, con Papá Noel saludando desde la escotilla del techo y una zona de fotos en la parte trasera. Rota por unas 19 rutas de autobús en distintos barrios, llevando el ambiente festivo directamente a las calles y paradas habituales de los pasajeros. Los horarios para tomarse fotos con Papa Noel, asi como de espacios públicos decorados y los horarios del autobús, serán los siguientes:
|Ruta / Día
|Punto destacado
|Horario aproximado
|56 Milwaukee – 25 de marzo de 2011
|Servicio regular festivo
|11:45 – 5:00
|56 Milwaukee – Mié 26/11
|Fotos del Parque Jefferson
|11:45 – 5:30 (fotos 3–4)
|22 Clark – Vie 28/11
|Servicio regular festivo
|12:45 – 8:10
|22 Clark / 97 Skokie – Sab 29/11
|Fotos del centro comercial Old Orchard
|12:30 – 7:00 (fotos 1:30–2:30)
|91 Austin / 81 Lawrence – Dom 30/11
|Fotos del Parque Jefferson
|11:50 – 6:40 (fotos 1:50–2:50)
|53 Pulaski – Mié 3/12
|Fotos de Ford City
|10:10 – 6:10 (fotos 4–5)
|126 Jackson – Vie 5/12
|Fotos de Jackson/Austin
|12:30 – 7:05 (fotos 3:10–4:10)
|12 Roosevelt – Sáb 6/12
|Fotos Harrison/Central
|12:15 – 7:45 (fotos 2:30–3:30)
|62 Archer – 9 de marzo de 2012
|Fotos de Midway
|12:25 – 5:50 (fotos 1:50–2:50)
|49 Oeste / X49 – Mié 10/12
|Fotos 79/Oeste
|11:30 – 5:50 (fotos 3:08–4:08)
|4 Cottage Grove – Sáb 13/12
|Fotos Randolph/Columbus
|11:25 – 6:15 (fotos 1:15–2:15)
|28 Stony Island – 16 de marzo de 2012
|Fotos de Union Station
|12:45 – 7:30 (fotos 4:18–5:18)
|29 Estado – Sáb 20/12
|Fotos del Navy Pier
|12:15 – 7:30 (fotos 1:50–2:50)
Por su parte Nora Leerhsen, presidenta interina de la CTA, expresó acerca del tren y el bus navideños 2025:
"La flota navideña de Allstate CTA es una de las tradiciones más queridas y únicas de CTA y Chicago, y estoy orgullosa de que nuestros empleados le den vida cada año".
