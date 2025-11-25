La CTA publica el horario completo de los trenes y autobuses navideños en Chicago hasta el 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA), en colaboración con Allstate, anunció el retorno de su flota festiva de trenes y autobuses navideños.

Los vehículos decorados comenzarán a circular en la ciudad a partir de esta semana de Acción de Gracias y continuarán hasta el 22 de diciembre.

La CTA publica el horario completo de los trenes navideños en Chicago

Según lo publicado en su sitio web, el servicio festivo de trenes tendrá su viaje inaugural en la Línea Verde el 28 de noviembre y recorrerá todas las líneas en fechas seleccionadas, con paradas programadas.

Fecha Línea(s) Rutas y horarios clave Fotos con Santa (📷) Viernes 28/11 Verde y naranja Salida de Midway hacia Loop (3:50), luego Harlem/Lake. Salida de Cottage Grove hacia Midway (7:07). NO Sábado 29/11 Verde Salida de Harlem/Lake a Ashland/63rd (2:32). Salida de Cottage Grove a Harlem/Lake (5:47). SÍ 📷 Martes 12/2 Verde y naranja Salida de Midway hacia Harlem/Lake (3:50). Salida de Ashland/63rd hacia Midway (7:03). NO Miércoles 12/3 Naranja y marrón Salida de Midway hacia Kimball (3:08). Salida de Kimball hacia Midway (4:41). NO Jueves 12/4 Naranja y marrón Salida de Midway hacia Kimball (3:53). Salida de Kimball hacia Midway (5:28). NO Viernes 12/5 Naranja y marrón Salida de Midway hacia Kimball (3:08). Salida de Kimball hacia Midway (4:41). NO Sábado 12/6 Naranja y marrón Salida de Kimball hacia Midway (1:13). Salida de Midway hacia Kimball (4:21). SÍ 📷 Martes 9/12 Rosa Recorridos entre 54th/Cermak y Loop (Clark/Lake) desde las 2:46 hasta las 4:48. NO Miércoles 12/10 Rosa Recorridos entre 54th/Cermak y Loop (Clark/Lake) desde las 3:06 hasta las 5:15. NO Jueves 12/11 Azul Salida de O'Hare a Forest Park (4:17). Salida de Forest Park a O'Hare (6:56). NO Viernes 12/12 Azul Salida de O'Hare a Forest Park (4:13). Salida de Forest Park a O'Hare (6:02). NO Sábado 13/12 Azul y rosa Salida de Racine a Forest Park (2:08). Salida de Forest Park a O'Hare (3:56). SÍ 📷 Martes 16/12 Roja Salida de Howard a la 95/Dan Ryan (2:43). Salida de 95/Dan Ryan a Howard (4:19). NO Miércoles 17/12 Púrpura Salida de Howard a Linden (3:15). Recorridos expresos por Loop entre 3:50 y 6:00. NO Jueves 18/12 Roja Salida de Howard a la 95/Dan Ryan (3:13). Salida de 95/Dan Ryan a Howard (4:46). NO Viernes 19/12 Púrpura Salida de Howard a Linden (3:45). Recorridos expresos por Loop entre 4:20 y 6:20. NO Sábado 20/12 Roja y púrpura Salida de Howard a 95th/Dan Ryan (12:36). Salida de 95th/Dan Ryan a Linden (3:21). Salida de Linden a Howard (6:51). SÍ 📷 Lunes 22/12 Amarilla Todos los trenes serán Holiday de 2 vagones (Howard 3:08 - 6:53; Dempster-Skokie 3:31 - 7:16). NO

NOTA: Las estaciones marcadas con 📷 indican dónde será posibletomarse fotoss con Santa Claus.

Horario detallado de los autobuses navideños

El autobús navideño comenzará a operar desde este martes 25 de noviembre y recorrerá un total de 19 rutas distintas hasta el 20 de diciembre, llevando la decoración festiva a toda la ciudad.

Ruta y número Fechas Horario N.º 56 Milwaukee 25 y 26 de noviembre 11:45 a 17:00 h. N.º 22 Clark 28 y 29 de noviembre 14:45 a 20:10 h. (28 Nov.) y 12:30 a 19:00 h. (29 Nov.) N.º 97 Skokie 29 de noviembre 12:30 a 19:00 h. N.º 91 Austin / 81 Lawrence 30 de noviembre 11:50 a 18:40 h. N.º 74 Fullerton 2 de diciembre 12:15 a 18:30 h. N.º 53 Pulaski 3 de diciembre 10:10 a 18:10 h. N.º 20 Madison 4 de diciembre 23:35 a 19:10 h. N.º 126 Jackson 5 de diciembre 12:30 a 19:05 h. N.º 12 Roosevelt 6 de diciembre 12:15 a 19:45 h. N.º 62 Archer 9 de diciembre 12:25 a 17:50 h. N.º 49 Oeste 10 de diciembre 11:30 a 17:50 h. N.º 79 79 11 de diciembre 12:10 a 17:40 h. N° 3 King Drive 12 de diciembre 12:45 a 19:00 h. N.º 4 Cottage Grove 13 de diciembre 23:25 a 18:15 h. N.º 28 Stony Island 16 de diciembre 12:45 a 7:30 h. N.º J14 Jeffrey Jump 17 de diciembre 11:50 a 18:50 h. N.º 6 Jackson Park 18 de diciembre 14:20 a 17:00 h. N.º 29 Estado 19 y 20 de diciembre 14:25 a 17:45 h. (19 Dic.) y 12:15 a 7:30 h. (20 dic.)

