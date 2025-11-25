Costco lanza ofertas en MacBook y televisores por Black Friday: sepa los precios

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de compras de fin de año se acelera con la activación de agresivos descuentos por parte de Costco, estrategia que busca captar a los consumidores antes del tradicional fin de semana festivo.

La cadena minorista puso a disposición un inventario seleccionado de alta demanda que incluye desde computadoras de última generación hasta electrodomésticos esenciales.

Sin embargo, Costco mantiene su política comercial donde las tarifas más competitivas quedan reservadas para quienes pagan la membresía anual de $65.

Ante el panorama económico actual, muchas familias evalúan si el ahorro inmediato en compras de gran volumen justifica la suscripción.

Es por ello que estas ofertas en un factor importante para la planificación del presupuesto doméstico antes de las fiestas. Según reporta Mundo Now, las ofertas incluyen MacBooks y televisores.

Ofertas

MacBook Air de 13 pulgadas : Equipada con el chip Apple M4, 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento SSD, se encuentra a $749.99, lo que representa un ahorro directo de $200 sobre su precio regular.

: Equipada con el chip Apple M4, 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento SSD, se encuentra a $749.99, lo que representa un ahorro directo de $200 sobre su precio regular. Licuadora Vitamix Alta Pro: Este electrodoméstico de alto rendimiento, que incluye programas automáticos y una garantía de 10 años, está disponible por $299.99.

Este electrodoméstico de alto rendimiento, que incluye programas automáticos y una garantía de 10 años, está disponible por $299.99. Altavoz JBL Charge 5 Wi-Fi SE: Por un precio de $119.99, este dispositivo ofrece resistencia al agua, conectividad Bluetooth 5.3 y una autonomía de hasta 20 horas de reproducción.

Por un precio de $119.99, este dispositivo ofrece resistencia al agua, conectividad Bluetooth 5.3 y una autonomía de hasta 20 horas de reproducción. Televisor TCL 65” 4K QLED: Ideal para renovar el entretenimiento en el hogar, este modelo cuesta $799.99 e incluye un soporte de pared empotrado y un crédito de $100 para Google Play.

Impacto

El impacto de estas promociones resulta especialmente significativo para la comunidad latina y otros grupos demográficos que buscan maximizar su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Aunque la plataforma en línea permite realizar compras como invitado, el acceso total a los precios de liquidación requiere una cuenta activa, lo que plantea una decisión estratégica para quienes necesitan equipar su vivienda.

Los expertos recomiendan actuar con rapidez, ya que productos como los televisores y laptops suelen agotar su inventario velozmente debido a la alta demanda acumulada por parte de usuarios que buscan calidad y garantías extendidas.

