Asegura tu vehículo por bajo costo con el programa CLCA de California: pasos para solicitarlo

El Estado de California lanza una iniciativa crucial para combatir el problema de los conductores sin seguro: el Programa de Seguro de Automóvil a Bajo Costo de California (CLCA).

Este programa, administrado por el Departamento de Seguros de California, ofrece protección de seguro de responsabilidad civil a tarifas asequibles.

Su principal objetivo consiste en ayudar a los buenos conductores que cumplen con los requisitos de ingresos a cumplir con la ley de seguro obligatorio de California, garantizando así la responsabilidad financiera y mejorando la seguridad vial.

Las primas anuales a través del CLCA varían por condado, pero son significativamente más bajas que las pólizas estándar.

Por ejemplo, las tarifas anuales pueden oscilar entre aproximadamente $232 y $932, una opción mucho más accesible para las familias con recursos limitados.

Requisitos esenciales y quiénes califican para solicitar un seguro vehicular de bajo costo en California

El programa CLCA establece criterios claros para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Los conductores que desean calificar deben cumplir con los siguientes requisitos principales:

Licencia de conducir válida: El solicitante debe poseer una licencia de conducir válida de California. Las licencias AB 60 son aceptadas.

Valor del vehículo: El coche que se desea asegurar debe tener un valor tasado de $25,000 o menos.

Límites de ingresos: Los ingresos del hogar del solicitante deben estar dentro de las pautas de elegibilidad. Estos límites se basan en el 250% del Nivel Federal de Pobreza y varían según el tamaño del hogar (por ejemplo, el límite es más alto para una familia de 4 personas que para una persona soltera).

Récord de conducción: El conductor debe tener un historial de manejo considerado "bueno" o ser un conductor nuevo. Un buen historial significa generalmente que el conductor no tuvo accidentes con culpa que resultaron en lesiones o muerte en los últimos tres años, y no más de un punto por violación de tráfico en el mismo período.

Edad mínima: El conductor debe tener al menos 16 años de edad (los solicitantes menores de 18 años deben estar legalmente emancipados).

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

El Departamento de Seguros de California ha hecho que solicitar un seguro sea más fácil que nunca, permitiendo que lo hagas en línea o a través de agentes locales.

Cuestionario de elegibilidad: Para empezar, los interesados deben llenar un breve cuestionario en el sitio web oficial del programa, www.mylowcostauto.com, para verificar si cumplen con los requisitos.

Proceso de solicitud: Si se confirma que eres elegible, puedes seguir adelante con tu solicitud directamente en línea o contactar a un agente local certificado, quien te ayudará con el proceso sin ningún costo adicional.

Este programa permite a cada propietario adquirir pólizas separadas para asegurar hasta dos vehículos, ofreciendo la cobertura mínima de responsabilidad civil que exige la ley estatal: $15.000 por persona y $30.000 por accidente en lesiones corporales, además de $5,000 por daños a la propiedad.

