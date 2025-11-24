EEUU agiliza pasaportes con ferias de aceptación: fechas, ubicaciones y requisitos 

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de EEUU realizará ferias de aceptación de pasaportes del 24 al 30 de noviembre.

Estas jornadas buscan agilizar la obtención del documento para ciudadanos que lo tramitan por primera vez.

¿Para quiénes son estas ferias?

Las ferias están dirigidas exclusivamente a ciudadanos que:

Tramitan el pasaporte desde cero: es decir, no aplica para renovaciones.

No poseen una licencia Real ID.

El Departamento de Estado habilitó una lista de centros autorizados para que los ciudadanos presenten en persona el formulario DS-11.

Día Sede Lunes 24 UNCA Ramsey Library, Austin Community College Lunes 24 y martes 25 North Carolina Central University Martes 25 Sacred Heart University, Emory University (Edificio de Cafetería), Catawba College Student Center, Casa Alcaldía. Miércoles 26 Passaic County Clerk’s Office, Wanaque Jueves 27 Florida SW State College, Emory University Bookstore Viernes 28 U of MI School of Social Work Viernes 28 y sábado 29 Glenwood Post Office Sábado 29 Travis County District Clerk (cerca del aeropuerto), University of Texas Domingo 30 Sullivan County Clerk

Nota: Las condiciones pueden variar en cada sede; algunas requieren cita previa.

Documentos requeridos para el trámite

Quienes tramiten su pasaporte por primera vez deben llevar los siguientes documentos y pagos:

Formulario DS-11: Completamente rellenado. Prueba física y una copia de la ciudadanía estadounidense. Identificación con fotografía (licencia de conducir válida) y una copia. Una fotografía para pasaporte que cumpla con los requisitos oficiales. $195 para tramitar la libreta y la tarjeta de pasaporte.

