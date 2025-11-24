Seguridad Social sube pagos para enfrentar la inflación en EEUU: conoce si eres parte de los beneficiados del aumento

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha anunciado un incremento del 2,8% en los pagos mensuales de la Seguridad Social a partir de enero de 2026.

Esta medida beneficiará a más de 75 millones de ciudadanos, incluyendo a jubilados, cónyuges, sobrevivientes, personas con discapacidad y beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). La información ha sido extraída del portal web de la Administración del Seguro Social y reportada en distintos medios especializados.

El ajuste, conocido como COLA (Ajuste por Costo de Vida), se establece con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento generalizado del costo de vida en el país. La implementación será automática, con notificaciones enviadas a los beneficiarios en línea hacia finales de noviembre y por correo en diciembre.

Detalles del Aumento en Pagos

El pago promedio mensual para un jubilado pasará de 2.008 a 2.064 dólares, lo que supone un incremento de 56 dólares. Además, los cónyuges verán crecer su prestación media de 954 a 981 dólares, mientras que los sobrevivientes recibirán un promedio de 1.619 dólares mensuales, es decir, 44 dólares que en 2025.

Las personas con discapacidad más tendrán un pago promedio de 1.627 dólares al mes en 2026. Aproximadamente 7,5 millones de beneficiarios del programa SSI también recibirán el ajuste automático sin necesidad de trámites adicionales.

El ajuste del 2,8% está fundamentado exclusivamente en factores económicos, principalmente la inflación y el índice salarial medidas nacionales, sin incluir estímulos o temporales.

Asimismo, se ha establecido un nuevo límite de ingresos para quienes trabajan y reciben beneficios, que en 2026 será de 24.480 dólares anuales, con un máximo de 65.160 dólares para quienes no hayan alcanzado la edad plena de jubilación. Por encima de este límite, se aplicarán retenciones específicas hasta que el beneficiario alcance la edad completa de jubilación.

Los beneficiarios podrán consultar detalles actualizados sobre sus pagos y cualquier deducción a través del portal en línea "mi Seguridad Social" desde noviembre, y recibirán notificaciones físicas en diciembre. En caso de retrasos, el pago con el aumento se depositará automáticamente en enero.

Esta información confirma un cambio relevante en los haberes y establece bases claras para el seguimiento de los derechos de jubilación y otros beneficios sociales en Estados Unidos a lo largo de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube