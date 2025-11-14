Seguro Social de EEUU confirma su calendario oficial: los pagos llegarán para estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

Millones de jubilados, trabajadores con discapacidad y familias en Estados Unidos dependen de los pagos mensuales de la Administración del Seguro Social (SSA).

Recientemente la SSA anunció que el cronograma de pagos permanece intacto, tras la reciente reapertura del gobierno federal y confirmó que las fechas ya establecidas se seguirán cumpliendo, según El Comercio.

Cronograma de pagos de noviembre sigue su curso

En lo que respecta al calendario actual, los pagos de noviembre de 2025 se están realizando con total normalidad según lo planeado:

Miércoles 12 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 19 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 26 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Fechas clave para diciembre de 2025

El calendario para el próximo mes de diciembre de 2025 también se mantiene sin sorpresas:

Lunes 1 de diciembre: pago del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Miércoles 3 de diciembre: beneficiarios que reciben pagos desde antes de mayo de 1997.

Miércoles 10 de diciembre: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 17 de diciembre: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 24 de diciembre: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Pagos de enero de 2026: adelanto por feriado

Se mantiene el adelanto de un pago por el feriado de Año Nuevo:

31 de diciembre de 2025: se adelanta el pago a los beneficiarios del SSI por el feriado del 1 de enero.

2 de enero: beneficiarios anteriores a mayo de 1997.

14 de enero: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

21 de enero: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

28 de enero: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Calendario de febrero y marzo de 2026

Los adelantos de SSI continúan debido a que las fechas de pago regulares caen en fines de semana o días festivos, manteniendo el resto de fechas estables:

30 de enero: pago adelantado del SSI correspondiente a febrero.

3 de febrero: beneficiarios anteriores a mayo de 1997.

11 de febrero: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

18 de febrero: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

25 de febrero: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

27 de febrero: pago adelantado del SSI de marzo.

3 de marzo: para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997.

11 de marzo: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

18 de marzo: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

25 de marzo: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

