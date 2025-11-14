¡Más fácil en Nevada! Así tramitas la licencia para conducir sin número de Seguridad Social

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Automotores (DMV) de Nevada reveló los requisitos clave para que cualquier residente tramite su licencia de conducir, incluyendo a quienes no tienen un número de Seguridad Social (SSN).

La ley estatal permite obtener una tarjeta de autorización para conducir, lo que facilita la movilidad a miles de personas.

Los trámites clave en el DMV

El DMV exige que los solicitantes tengan al menos 16 años y acudan a una de sus oficinas con una identificación legal vigente y un comprobante de domicilio.

Para los menores de edad, la ley requiere la firma del padre o tutor, quien asume la responsabilidad civil.

Manejo del número de Seguridad Social

Con SSN: Se debe presentar una identificación legal vigente que incluya su nombre completo, edad y domicilio.

Sin SSN: Pueden obtenerla con una tarjeta de autorización para conducir.

El DMV de Nevada exige la presentación del original y una copia certificada vigente de uno de los siguientes documentos para verificar la identidad y residencia:

Acta de nacimiento (emitida por un estado de EEUU).

Pasaporte o tarjeta de pasaporte vigente.

Informe consular de nacimiento en el extranjero (FS-240).

Licencia o Tarjeta de Identificación de otro estado con la Real ID (aprobada por el DHS).

Nota: La Tarjeta de identificación del Sistema Penitenciario de Nevada no es válida para una Real ID.

La licencia tiene una vigencia de ocho años para adultos menores de 65, lo que otorga un periodo amplio antes de requerir una renovación.

También pueden visitar nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube