Seguro de desempleo en EEUU: aprende a manejar tu cobertura de salud para no quedarte sin protección médica

La ley COBRA (Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria) sigue activa bajo el gobierno de Donald Trump en 2025. Esta ley federal continúa permitiendo que empleados y sus familias mantengan la cobertura médica grupal después de cambios que afectan su elegibilidad, como la pérdida del empleo.

La cobertura bajo la ley COBRA generalmente dura hasta 18 meses después de que finaliza la cobertura médica grupal del empleador. En ciertas circunstancias específicas, como discapacidad o eventos familiares, esta duración puede extenderse hasta 36 meses.

Durante este período, los beneficiarios pueden mantener el mismo plan de salud que tenían a través del empleador, aunque deben asumir el costo total de las primas. Es importante inscribirse en COBRA dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del empleo, para no perder el derecho a continuar el seguro.

El programa de desempleo opera bajo un sistema federalizado donde cada estado administra sus beneficios con criterios propios, aunque bajo lineamientos nacionales.

El monto y la duración varían entre estados, con pagos semanales que pueden ir desde alrededor de $235 hasta más de $800. Con este dinero el beneficiario puede pagar su cobertura médica mensual que puede llegar a 700$ mensuales la cobertura individual, y el excedente usarlo para otros gastos.

Testimonios de funcionarios y beneficiarios

Larry Hartfield, Director de Comunicaciones de COBRA Insurance, destacó:

"COBRA es esencial para que muchos puedan mantener su seguro médico en momentos de transición laboral y evitar cargas financieras que agraven su situación", expresó Hartfield.﻿

Por su parte, Maribel Gómez, beneficiaria del seguro de desempleo, expresó:

"Cuando perdí mi empleo, el seguro de desempleo y poder conservar mi plan de salud con COBRA fue un alivio enorme. Me brindó seguridad mientras buscaba un nuevo trabajo y cuidaba de mi familia".﻿

Procedimiento y recomendaciones

La solicitud de seguro de desempleo debe hacerse en el estado donde se trabajó, lo cual puede efectuarse en línea, por teléfono o en persona, con la documentación laboral necesaria. El beneficio se considera ingreso y puede afectar otras ayudas sociales.

Para afiliarse a COBRA, es necesario haber estado previamente cubierto por el plan de salud grupal de un empleador que cuente con 20 o más empleados. Además, se debe haber sufrido un evento que califique para esta continuidad, como la terminación del empleo, reducción de horas, divorcio, viudez o la pérdida del estatus como dependiente.

En cuanto al proceso, el empleador o el administrador del plan está obligado a enviar una notificación sobre la elegibilidad para COBRA dentro de los 14 días posteriores al evento de despido. El beneficiario tiene un plazo de hasta 60 días para comunicar por escrito su decisión de inscribirse. Una vez aceptada la cobertura, deberá pagar las primas correspondientes para mantenerla activa.

Para obtener ayuda e información, el Departamento de Trabajo de EEUU proporciona información oficial y soporte: Teléfono 1-866-444-3272 (Línea directa de asistencia al consumidor para COBRA y otros temas de seguros).

