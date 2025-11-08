¡Cheque de $2,000! El Seguro Social depositará este monto el 12 de noviembre: conoce si eres el beneficiario de este pago

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social realizará un pago de aproximadamente $2,000 a un grupo de beneficiarios el próximo 12 de noviembre, dentro del calendario mensual habitual de la agencia. Esta información fue obtenida del portal web de La Opinión.

Millones de personas en Estados Unidos que reciben jubilación, Seguro por Discapacidad (SSDI) o beneficios por sobreviviente, forman parte del calendario escalonado de depósitos que tiene en cuenta la fecha de nacimiento para determinar la fecha exacta de pago cada mes. El pago del 12 de noviembre está dirigido a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Calendario de pagos y criterios según fecha de nacimiento

El sistema de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) organiza los depósitos para evitar congestiones, dividiéndolos por segmentos de fechas de nacimiento. Después del pago del 12 de noviembre, se efectuarán depósitos el 19 para beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20, y el 26 para quienes cumplen años entre el 21 y el 31. Este esquema incluye más de 70 millones de beneficiarios.

Un grupo con un calendario distinto son las personas que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997. Estos reciben su pago el día 3 de cada mes sin importar el cumpleaños. Este grupo ya tuvo su depósito el lunes 3 de noviembre.

Montos promedio y método de pago

El pago promedio de jubilación ronda los $2,008.31 mensuales, mientras que los beneficiarios por discapacidad reciben en promedio $1,582.95 y los sobrevivientes cerca de $1,575.30. Los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) obtienen un promedio de $717.84.

Los depósitos se realizan mayoritariamente mediante transferencia directa o a través de la tarjeta Direct Express, diseñada para quienes no tienen cuenta bancaria. Desde 2024 se ha eliminado casi por completo el uso de cheques en papel.

La SSA mantiene que, a pesar de las condiciones políticas actuales, los pagos seguirán siendo puntuales y seguros. Para 2026, se anticipa un aumento del 2.8% en los pagos mensuales como ajuste por costo de vida, lo que significará un incremento promedio de $56 mensuales para los jubilados a partir de enero.