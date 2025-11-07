California envía el último cheque de $725 en noviembre: conoce los requisitos claves

Suscríbete a nuestros canales

California se prepara para la emisión del último pago mensual correspondiente a una importante iniciativa de apoyo económico directo. El Programa Piloto Económico "Family First" (FFESP) fue diseñado para fortalecer la estabilidad financiera de los hogares vulnerables con niños pequeños.

La asistencia se otorga de manera incondicional, permitiendo a los cuidadores destinar los $725 a necesidades esenciales como alquiler o alimentos. El programa tiene como misión prevenir situaciones de dificultad económica y reducir la dependencia de servicios de bienestar infantil.

¿En qué consiste el Programa Piloto Económico "Family First"?

El FFESP es una iniciativa de ingreso garantizado implementada en el Condado de Sacramento, California. Esta iniciativa proporciona un apoyo financiero constante a familias de bajos ingresos que tienen niños pequeños.

El desembolso final de estos $725 está programado para el mes de noviembre, marcando la conclusión de un ciclo de 12 meses.

¿Quiénes pueden acceder al pago de estímulo por $725 de California?

Al ser un programa piloto, la elegibilidad estaba sujeta a requisitos muy específicos. Las 200 familias seleccionadas debían cumplir con las siguientes condiciones:

Residencia: Vivir en códigos postales específicos de Sacramento (95815, 95821, 95823, 95825, 95828, 95838).

Ingresos: El ingreso familiar debe estar por debajo del 200% del Nivel Federal de Pobreza (ejemplo: $62.400 para una familia de cuatro).

Niños: Tener al menos un niño de 0 a 5 años que viva con el cuidador el 50% o más del tiempo, y que sea negro/afroamericano o indio americano/nativo de Alaska.

¿Cuáles son los beneficios totales de este programa piloto?

El programa de California entregó la cifra de $725 de forma mensual durante todo un año. Dado que el programa comenzó en diciembre de 2024 y termina en noviembre de 2025, las familias beneficiadas recibieron un depósito total que conforma unos $8.700 de apoyo anual por cada hogar.

Con la entrega de este último cheque de $725 en California, se completa el ciclo de recopilación de datos. Esta información será clave para determinar la viabilidad y expansión del ingreso garantizado a nivel estatal.

