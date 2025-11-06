Cierre de gobierno en EEUU: ¿cómo pagará Trump los cupones SNAP?

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump anunció que, ante el cierre del gobierno federal, realizará pagos inferiores de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida significa un recorte en los beneficios para los usuarios, debido a la falta de fondos completos para financiar el programa en noviembre.

Conforme a la notificación oficial al tribunal, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) usará los fondos de contingencia existentes para pagar aproximadamente el 65% de las prestaciones que reciben regularmente los cerca de 42 millones de beneficiarios del programa. En un principio, se había estimado que solo se podría pagar el 50%, pero cálculos adicionales permitieron ajustar el porcentaje. El recorte se debe a que el fondo de contingencia dispone alrededor de 5.000 millones de dólares frente a los aproximadamente 8.000 millones necesarios para cubrir las prestaciones totales mensuales.

Preocupación de las madres

Corina Betancourt, beneficiaria de Glendale, Arizona expresó su preocupación debido a los recortes:

"Me preocupa que no haya suficiente para que mis hijos coman al recibir 400 dólares este mes, en lugar de los 800. Pero de alguna forma, siempre encontramos la manera", dijo Betancourt.

El cierre de gobierno, que es el más largo en la historia del país, ha generado importantes tensiones y preocupaciones en torno a la asistencia alimentaria para las familias que dependen de SNAP. La administración rechazó usar al menos 4,000 millones de dólares del programa de nutrición infantil para cubrir completamente los beneficios, prefiriendo utilizar el fondo de contingencia asignado por el Congreso.

En promedio, las familias podrían registrar una reducción en sus beneficios mensuales de entre 15 y 30 dólares por persona. Para una familia típica de cuatro integrantes, esta disminución puede llegar a ser hasta de 100 dólares menos en total respecto a su pago mensual habitual, que suele rondar los 973 dólares en general para ese tamaño de hogar. Los beneficios mensuales promedio por persona suelen estar cerca de los 190 dólares, por lo que el pago parcial representará un recorte significativo de esa cantidad habitual.

¿Para cuándo será el pago?

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que están procesando con rapidez el pago parcial, cumpliendo con una orden judicial para mantener la continuidad de este apoyo:

"El Ejecutivo está cumpliendo plenamente con la orden judicial, utilizando un fondo de contingencia destinado a situaciones de emergencia. A eso se refería el presidente Trump en su publicación. Sin embargo, los beneficiarios deberán esperar cierto retraso en la recepción de las ayudas, debido a que los demócratas están complicando la situación al no aprobar la ley de financiación necesaria para reabrir el Gobierno. Los demócratas están retrasando el proceso y dificultando que el Gobierno realice los pagos. Así que, si estás en casa y necesitas tus beneficios del SNAP, llama a los demócratas y pídeles que reabran el Gobierno”, afirmó Leavitt.

Este programa es vital para millones de estadounidenses en situación económica vulnerable, que dependen de los cupones para adquirir alimentos básicos. La reducción en los pagos implicará que los beneficiarios reciban una ayuda menor en un momento de incertidumbre derivada del cierre del gobierno, aumentando la inseguridad alimentaria para una gran parte de la población del país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube