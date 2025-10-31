Alerta SNAP: sepa dónde conseguir alimentos gratis en Texas antes de la suspensión del programa

Suscríbete a nuestros canales

Organizaciones en Texas movilizan ayuda alimentaria gratuita ante la inminente suspensión del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) que finaliza en noviembre, según información oficial.

Esta importante iniciativa surge como respuesta directa al cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, un evento que interrumpe la financiación de beneficios alimentarios para millones de hogares.

La situación afecta de manera inmediata a las familias más vulnerables del estado, lo que ha provocado una oleada de solidaridad de la sociedad civil.

Diversos centros de distribución, panaderías y restaurantes del área de Dallas-Fort Worth activaron planes de emergencia para asegurar que las personas dependientes de la asistencia federal mantengan acceso a comidas nutritivas.

Cronograma:

Irving Cares: Un centro de distribución de comida principal ubicado en 440 S Nursery Rd #101, Irving, TX 75060.

Marquez Bakery: Esta panadería ofrece sus productos y utiliza la etiqueta #SNAPMATTERS para concientizar. Se encuentra en 1730 E Division St. Arlington, Texas 76011.

Pizzería Biundo's: Entrega pizzas de queso gratis a las familias los días martes. Los beneficiarios deben mostrar una tarjeta SNAP, una identificación y llevar a un niño. Su dirección es 104 Second St, Venus, TX 76084.

Chicken Salad Chick: Inició la provisión de comidas sin costo para niños sin requerir preguntas, hasta que el programa SNAP se reactive. La sede de Burleson está en 264 SE John Jones Dr #100, Burleson, TX 76028, con otras sucursales en Fort Worth, Hurst, Midlothian y Southlake.

El Primo's: Este establecimiento tiene platillos disponibles de forma gratuita en su localización de 2300 Matlock Rd Suite #21, Mansfield, TX 76063.

Banco de Comida del condado Tarrant: Dispone de varias ubicaciones; los interesados deben consultar el mapa y direcciones a través del enlace correspondiente.

Banco de Comida del Norte de Texas: Opera múltiples centros de asistencia; la información sobre sus localizaciones puede encontrarse siguiendo el enlace proporcionado.

Impacto

La potencial desaparición de los fondos para el programa SNAP representa una grave crisis de seguridad alimentaria para el país. El cierre del gobierno se traduce en la suspensión de las asignaciones federales, vitales para mantener operativos los programas de ayuda.

El Congreso no logró aprobar a tiempo la legislación de gastos o una resolución continua, lo que fuerza a muchas agencias federales a cesar operaciones no esenciales.

Específicamente, sin la renovación de fondos, los subsidios para la alimentación, que benefician a más de 40 millones de estadounidenses, se detienen.

