La estatua gigante de Lionel Messi: India revela figura monumental de 21 metros

El homenaje preparado por la India para Lionel Messi ya es visible. Antes de que el campeón mundial aterrice en el país asiático este sábado, se mostró la estatua de fibra de vidrio que alcanza los 21 metros de altura, superando incluso la altura de los árboles circundantes.

La imponente figura, construida en unos 40 días, conmemora el momento cumbre de su carrera: sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo.

Junto a Maradona en Calcuta

La estatua será presentada formalmente en el Salt Lake Stadium de Calcuta, un recinto con capacidad para 70,000 espectadores. El gesto tiene un profundo significado simbólico: la obra será ubicada posteriormente cerca de la estatua dedicada a Diego Maradona, inaugurada en esa misma ciudad durante una visita del 'Diez' en 2017.

Se espera que Messi arribe al Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose durante la madrugada del sábado, aunque por razones de seguridad, seguirá la presentación de su estatua de manera virtual.

Una gira de alto impacto

La visita especial ha sido bautizada como el "GOAT Tour" y llevará a Messi a cuatro ciudades en tan solo tres días: Calcuta, Hyderabad, Bombay y la capital, Nueva Delhi.

La agenda del astro está repleta de eventos de alto perfil:

Una reunión oficial con el Primer Ministro Narendra Modi y otros ministros principales.

Recreaciones escenográficas de su casa en Miami y un trono simbólico para remarcarlo como "rey".

Un partido especial de formato 7vs7 con un recital en el estadio Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad.

Un desfile de moda junto a sus amigos y compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Esta será la segunda visita de Messi a la India, tras su paso en 2011 con la selección argentina para un partido amistoso contra Venezuela.

