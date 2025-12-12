El petróleo ruso se acumula en el mar, se hunden los precios y se asfixia la capacidad de Putin para financiar la guerra

Suscríbete a nuestros canales

La economía rusa está comenzando a mostrar "grietas serias", a pesar de estar enviando volúmenes récord de petróleo al exterior.

La acumulación de millones de barriles en el mar, sumada a la reducción de pedidos por parte de compradores clave como India y China, está hundiendo los precios de su crudo y asfixiando la capacidad del Kremlin para financiar la guerra en Ucrania.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) reveló la explicación para la caída de ingresos, según reseñó en su sitio web El Economista.

De acuerdo con el reporte, los cargamentos se acumulan en el mar, lastrando los precios y socavando la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.

Cerca de 180 millones de barriles de crudo ruso se encuentran en petroleros, el máximo en dos años y medio, lo que supone un aumento del 28% desde finales de agosto.

Este excedente deprime los precios y limita los ingresos que el Kremlin necesita, agrega la publicación.

La combinación de precios más débiles y menores volúmenes exportados redujo los ingresos a $11.000 millones.

Esto es $3.600 millones menos interanual y $11.400 millones por debajo de la media del primer semestre de 2022.

Crisis de precios y descuentos récord

La renovada presión de las sanciones y la sobreoferta han provocado una caída drástica en el precio de las mezclas rusas:

El precio del crudo Urals FOB Primorsk se desplomó $8,18/barril, hasta $43,52/barril.

Los descuentos del Urals frente al North Sea Dated superaron los $24/barril en diciembre, la mayor brecha desde junio de 2023.

La retirada de los compradores indios aumentó el descuento del Urals DAP en la costa oeste de India hasta $-5,80/barril, el mayor desde junio de 2024.

Factores geopolíticos que agravan la crisis

La respuesta más compleja al problema de ingresos radica en las sanciones de EE. UU., que han abierto un "brete" en la hoja contable de Moscú. Las recientes sanciones "quirúrgicas y efectivas" de EEUU contra las dos mayores petroleras rusas llegan en un momento "providencial" para reducir los ingresos petroleros. Ucrania continúa atacando las refinerías y puertos de exportación rusos. El total de exportaciones marítimas a través del Mar Negro se desplomó un 42% (hasta 910 kb/d), lastrado por los ataques contra buques y terminales. Retirada de Compradores Clave: Se prevé que las importaciones de crudo ruso de la India caigan a su nivel más bajo en casi cuatro años a principios de 2026, debido a la presión estadounidense.

Las importaciones marítimas de crudo ruso descendieron a 1,19 millones de barriles diarios en noviembre, mientras que las de Arabia Saudí e Irán aumentaron.

Consecuencias domésticas y de guerra

La caída de ingresos se produce en medio de un gasto militar creciente, lo que expone desequilibrios profundos en la economía rusa:

El coste de la guerra en Ucrania ha supuesto alrededor del 15% del PIB ruso en tres años, comparado con el 1% del PIB de EEUU en los 20 años que duró la guerra de Vietnam. Se prevé que Rusia gaste $145.000 millones en gastos militares en 2025, un aumento del 25% con respecto a 2024.

Ante la amenaza de un "abismo fiscal", Putin aumentará el impuesto al consumo. El tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) subirá del 20% al 22% a partir de 2026.

La población comienza a sentir los rigores de la guerra: "Los precios ahora suben más rápido que los salarios". La inflación, aunque se redujo a 6,8% en noviembre, se debe al debilitamiento de la demanda de los consumidores, quienes han tenido que recortar el gasto en alimentos y comprar menos esenciales.

