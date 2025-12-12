Miami-Dade lanza una gran auditoría: así busca frenar el abuso en permisos de estacionamiento para discapacitados

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade anunció una auditoría completa con "efecto inmediato" para poner fin al "abuso" en el sistema de permisos de estacionamiento para discapacitados.

El recaudador Dariel Fernández subrayó la seriedad del proceso. La medida incluye la revisión de todas las solicitudes permanentes y temporales presentadas en los últimos 24 meses.

¿Cuál es el objetivo del gobierno local en Miami-Dade?

El objetivo principal del gobierno de Miami-Dade es terminar rápidamente con el "abuso" del sistema de permisos de estacionamiento para discapacitados. La Oficina del Recaudador de Impuestos anunció fuertes medidas para lograr este propósito.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del Condado, subrayó que "cada solicitud de permiso de estacionamiento para discapacitados es un documento oficial del estado". Esto demuestra la seriedad con la que enfrentan el fraude en el uso de los distintivos.

¿Qué implica la auditoría completa anunciada?

La auditoría completa entra en acción con efecto inmediato. Esta medida implica una revisión exhaustiva en todo el condado.

La Oficina del Recaudador de Impuestos está llevando a cabo la auditoría completa de todas las solicitudes de permisos de estacionamiento para discapacitados. Se revisarán tanto los permisos permanentes como los temporales presentados en los últimos 24 meses.

¿Qué autoridad legal permite al condado revocar permisos?

La legislación de Florida otorga los permisos de estacionamiento para discapacitados a través del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV). La oficina del recaudador de impuestos es uno de los agentes autorizados para emitir los distintivos.

Con la autoridad legal que se le concede, dicha oficina puede no solo emitir los permisos, sino también auditarlos y revocarlos. Esta acción se toma en casos donde se identifique un fraude o abuso del sistema, poniendo fin a la ilegalidad.

