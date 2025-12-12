Plataforma Patria inicia pago de un bono este 12 de diciembre: monto

Suscríbete a nuestros canales

La Beca Universitaria es un beneficio económico mensual otorgado a través del Sistema Patria. Para optar a ella, los estudiantes deben estar correctamente registrados y certificar su condición de estudiantes universitarios en la plataforma.

Este viernes inició la asignación de este estipendio por un monto de Bs. 1.389,40.

Si eres estudiantes y quieres obtener este bono, debes seguir estos pasos:

Crea un usuario en la Plataforma Patria, en caso de ya tenerlo, ingresa al portal con tu usuario y contraseña.

Una vez que hayas ingresado, haz clic en la opción “Perfil”.

Luego ingresarás en la opción “Laboral” y presiona “Actualizar”

Actualiza los datos, luego haz clic en la opción “datos laborales” y selecciona la palabra “universitario”.

Automáticamente, el sistema te preguntará “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “NO”.

Luego te preguntará: ¿Cuál es tu condición actualmente? selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.

Y listo, ya formarás parte de los estudiantes que reciben esta bonificación.

