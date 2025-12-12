EK lanza la primera app para motos del país y dos nuevos modelos al cierre del 2025

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los apasionados de las motos y el mercado automotriz pensaban que EK, Empire Keeway, había terminado su racha 2025 con 17 nuevos modelos, la ensambladora sorprende a inicios de diciembre con tres scooters: dos nuevas y una actualizada, más la presentación de la primera aplicación de motos en Venezuela.

Los dos nuevos modelos son la QJ Fort 4.0, de la marca premium QJMOTOR, y la Matrix Lite. Además, llega con nuevos colores: amarillo y morado, y actualizaciones en diseño, la Matrix II. Fueron presentados en exclusiva durante el encuentro anual de la marca con sus concesionarios, brazo de ventas de la compañía.

QJ Fort 4.0 es maxiscooter sin llave

La QJ Fort 4.0 tiene motor 350 c. c., 33.79 HP, 35.2 NM de torque, inyección electrónica, refrigeración líquida, tablero TFT (Thin Film Transistor), mandos iluminados, parabrisas eléctrico, capacidad de 14 litros de combustible, control de tracción y freno con ABS en ambas ruedas.

Es una maxiscooter con sistema keyless: tarjeta de proximidad y control de tracción. Su guantera de seguridad abre con la llave o con la moto encendida. En el compartimento principal caben dos cascos. Tiene iluminación full LED en faros delanteros y traseros, y su tablero TFT de 7 pulgadas a todo color conecta con el celular.

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK, describió la QJ Fort 4.0 como una escultura en movimiento con una carrocería de diseño sofisticado: “se siente como una extensión del cuerpo. No lucha contra el conductor, es una moto ágil en el tráfico denso y plantada en carreteras abiertas”. La QJ Fort 4.0 en colores blanco, negro y gris tiene garantía de 1 año o 12.000 km y se venderá en concesionarios seleccionados.

Matrix Lite asequible y exclusiva

Sensación de logro al tener una moto de gran rendimiento sin gastar de más define la Matrix Lite. Con motor 150 c. c., 8.3 HP, 8.8 NM de torque, refrigerada por aire, automática, faros LED, tacómetro análogo, capacidad de combustible de 5 litros y freno de disco delantero, es la scooter más asequible en precio de EK. Trae dos guanteras delanteras, un compartimiento principal espacioso y es ágil y maniobrable.

El líder del área comercial de la ensambladora reconoció que la Matrix Lite es la scooter con mejor precio que han lanzado, “y el hecho de que esté al alcance del usuario no sacrifica la apariencia; es la opción ideal para quien busca una moto ligera, con una plataforma plana que da sensación de amplitud y libertad para las piernas. Además, la iluminación es excelente y permite manejar de noche o bajo lluvia haciéndose visible para los demás conductores”.

Matrix II morada y amarilla

La predilecta Matrix II renueva su look. Conserva su motor 150 c. c., 8.1 HP, 8.8 NM de torque, refrigeración por aire, caja automática, luces LED, tacómetro digital, tanque de 6.8 L y freno de disco delantero, pero irrumpe en la vía en sus nuevos colores amarillo neón y morado, más nuevo diseño con dos guanteras en la parte delantera y un gran compartimiento principal.

La QJ Fort 4.0 y la Matrix Lite se convirtieron en los modelos 18 y 19 de EK lanzados en 2025, año en el que la ensambladora más grande y antigua de Venezuela celebró 23 años produciendo motos según estándares internacionales de su casa matriz Keeway Motor Group. Estos son los 19 modelos lanzados por EK en 2025:

TX 250GS

Owen 200S

Outlook 300XL

TX 200

SRK 400

SRT 550

SRT 550X

SRT 700

SRT 700X

Superlight 200S

V 302C

Horse II

Arsen II

EK Xpress 200S

Atlas HD

Atlas HDS

U10 Pro Highland

QJ Fort 4.0

Matrix Lite

La Matrix Lite en colores rosado, negro y azul; y la Matrix II en amarillo y morado tienen garantía de 6 meses o 6.000 km y estarán disponibles en los más de 170 concesionarios EK del país, cuyo mapa de ubicación está en la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com.

EK app disponible en 2026

Empire Keeway se convierte en la primera marca venezolana de motos en tener una aplicación. La EK App permite registrar tu moto, obtener el cartón de garantía digital, chequear el catálogo de modelos, ver el mapa de concesionarios y registrarse en el Team EK. Muy pronto disponible en App Store y Google Play, EK de nuevo es pionera, ahora en ofrecer una herramienta digital directa para interactuar con clientes, demostrando innovación y modernidad.

