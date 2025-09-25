EK Lanza la Xpress 200S Edición Especial: Potencia y Estilo Neorretro

Suscríbete a nuestros canales

EK (Empire Keeway) amplía su portafolio con la llegada de la EK Xpress 200S Edición Especial, el modelo número 16 que la ensambladora introduce al mercado en tan solo once meses. Esta moto combina un diseño neorretro sofisticado con significativas actualizaciones en potencia y equipamiento.

Ficha Técnica y Diseño "Menos es Más"

La Xpress 200S se distingue por su estética Cafe Racer, un guiño a las motos ligeras y sencillas que nacieron en el Reino Unido en las décadas de los 50 y 60.

"Tiene la estética de las Cafe Racer, esas motos nacidas cuando los rockeros se reunían en las cafeterías de carretera y preferían las motos simples, sin mayores aditamentos, ligeras para recorridos,” describió Alirio Plaza, gerente ejecutivo de Comercialización de EK.

Característica Especificación Motor 180 c.c. Potencia 13.4 HP Torque 12 NM Frenos Delantero de disco, Trasero de tambor Suspensión Delantera telescópica, Trasera Dualshock Tecnología Iluminación LED, Tacómetro semidigital, Puerto USB

El diseño, derivado del aclamado modelo Xpress, se adhiere a la filosofía del "menos es más": líneas limpias, chasis expuesto, silueta alargada, faro redondo con la distintiva "X" de Xpress, y un tanque de combustible alargado. Las novedades estéticas incluyen retrovisores estilo inglés, nueva luz de freno, asiento corrido, protectores de tanque, diseño renovado de cauchos, línea decorativa en los rines, y guardapolvos/guardafangos.

Una Experiencia Inédita en el Asfalto

La construcción liviana y minimalista de la Xpress 200S no solo es estética, sino que mejora el rendimiento y la agilidad. El bajo peso se traduce en una precisión superior al afrontar la vía.

El vocero de la marca enfatiza la conexión con el camino: “La EK Xpress 200S llega para ser una extensión del alma aventurera que invita a devorar el asfalto. Los 13 caballos de fuerza no son un simple atributo sino una sensación que se transmite a través del chasis con un sonido que confirma la pasión en dos ruedas”.

Plaza concluye que la Xpress 200S, con su faro redondo y asiento monoplaza, es “una obra de arte en movimiento” y un símbolo de elegancia atemporal.

EK Acelera su Catálogo

La EK Xpress 200S es el decimosexto modelo que lanza la marca en menos de un año y eleva a 35 el total de modelos en el catálogo de la ensambladora venezolana.

Lanzamientos Clave (Últimos 11 Meses):

Octubre 2024: Thunder.

Thunder. Diciembre 2024: RK 250 (primera 2025).

RK 250 (primera 2025). Febrero 2025: TX 250GS y Owen 200S.

TX 250GS y Owen 200S. Marzo 2025: Outlook 300XL y TX 200.

Outlook 300XL y TX 200. Abril 2025: Lanzamiento de QJMOTOR con SRK 400 y SRT 550 – 700 (versiones estándar y trail), y la Superlight 200S.

Lanzamiento de con SRK 400 y SRT 550 – 700 (versiones estándar y trail), y la Superlight 200S. Mayo 2025: Presentación de la cruiser V302C durante el EK Day, y la Horse II SE.

Presentación de la cruiser V302C durante el EK Day, y la Horse II SE. Julio 2025: Arsen II 200.

Arsen II 200. (Nota: La Owen 150 año 2026 también está disponible con diseño y color azul renovados).

La EK Xpress 200S está disponible en negro, rojo candy y verde táctico en más de 170 concesionarios EK a nivel nacional, y cuenta con una garantía de 2 años o 20.000 kilómetros (varía según el modelo).