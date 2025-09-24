¡El Rock enciende la Pista! Caramelos de Cianuro regresa a la CLX Night Run

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Valencia, capital industrial de Venezuela, se prepara para la noche más electrizante del año. La CLX Night Run 4.ª edición, la carrera nocturna más esperada del país, regresa este sábado 8 de noviembre de 2025 con una mezcla inigualable de adrenalina, deporte y el mejor rock nacional.

Este año, el evento running de CLX Group promete superar todas las expectativas al confirmar el regreso de la legendaria banda Caramelos de Cianuro, quienes cerrarán el icónico recorrido de 7K bajo las estrellas con un show inolvidable.

“La CLX Night Run vuelve este año con todo, presentando en esta 4.ª edición a Caramelos de Cianuro, quienes un año más, se unen a nosotros para ofrecer a Venezuela una experiencia de cierre única tras una jornada llena de adrenalina en cada paso,” expresó el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group.

Un cierre de concierto épico

La agrupación liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello llevará su potente repertorio a la única carrera nocturna del país. Los asistentes vibrarán al ritmo de clásicos como "No eres tú", "Rubia Sol Morena Luna", "Verano" y "Sanitarios", además de temas de su undécimo disco de estudio, Control (2021).

Con más de 30 años de historia y múltiples nominaciones a premios como los Latin Grammy, Caramelos de Cianuro es una de las bandas venezolanas más influyentes. Su estilo distintivo fusiona el rock alternativo con sonidos pop, y actualmente se encuentran en su CDC Tour 2025, siendo la CLX Night Run 4.ª edición una de las mejores oportunidades para verlos en vivo en Venezuela este año.

El recorrido y las inscripciones

La carrera de 7 kilómetros iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, y pasará por sitios emblemáticos de la Gran Valencia como la Villa Olímpica, la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado y la Plaza Drácula, antes de culminar de nuevo en Wynwood Park, donde iniciará el gran espectáculo musical.

Las inscripciones para la CLX Night Run 4.ª edición ya están abiertas. Puedes asegurar tu participación a través del portal web oficial www.clxnightrun.com o en cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax en el territorio nacional.

Kit del Corredor: Incluye la camisa oficial 2025, chip de cronometraje, hidratación, refrigerios, medalla de participación y dos entradas al concierto de Caramelos de Cianuro. La entrega será el sábado 8 de noviembre, de 11:00 AM a 4:00 PM en Wynwood Park.

Solo Concierto: Para quienes deseen únicamente ver el show de Caramelos de Cianuro, pueden comprar sus entradas a través de www.clxnightrun.com.

Premios y Patrocinadores de Lujo

Los ganadores absolutos de la carrera, en la categoría masculina y femenina, serán reconocidos con importantes premios:

Primer lugar: $800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid .

Segundo lugar: $600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a la Isla de Margarita .

Tercer lugar: $400 en metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a Caracas.

Adicionalmente, se reconocerá a los ganadores por categoría con Gift Cards de MultiMax. CLX también confirmó sorteos sorpresa que incluyen 50 productos de última tecnología de MultiMax y 4 pasajes a Margarita cortesía de Aerolíneas Estelar.

“Desde CLX Group, seguimos apostando por iniciativas que impacten de forma positiva a los venezolanos, conectando con nuestra gente en cada paso”, concluyó Nasar Dagga.

La CLX Night Run 4.ª edición es posible gracias al apoyo de grandes marcas que apuestan por el deporte y la innovación, incluyendo a CLX Group, MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa y Kucce.

¡Asegura tu cupo en la carrera y tu entrada para el concierto en www.clxnightrun.com!

