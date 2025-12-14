Polémica en evento de MMA de Cristiano Ronaldo: luchador cae desplomado tras salvaje castigo

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) se ha enfocado en el Madrid Arena, sede de la velada WOW 25. El evento, organizado por WOW FC —una promotora que cuenta con la inversión de Cristiano Ronaldo—, culminó en controversia tras una pelea brutal.

El combate por el cinturón ligero enfrentó al neerlandés Brian Hooi y al daguestaní Umakhan Ibragimov. La pelea llegó a su clímax en el tercer asalto, cuando Hooi llevó a Ibragimov al suelo y lo sometió a una ráfaga de golpes, aprovechando el desgaste físico visible del luchador.

Al sonar la campana, Ibragimov perdió la estabilidad y cayó desplomado ante la mirada de entrenadores y espectadores. Las imágenes mostraron el rostro del luchador desfigurado. Tras 15 minutos de atención médica, Ibragimov fue hospitalizado y se retiró del recinto en camilla.

La polémica se centró en el árbitro Antonio García Morales por no detener la pelea a tiempo. Usuarios y expertos en redes sociales calificaron la actuación de Morales como "inaceptable" y "fallo garrafal", sugiriendo que Ibragimov llevaba "más de 2 minutos sin ningún tipo de fuerza ni defensa".

