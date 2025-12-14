Elecciones Presidenciales en Chile: cierran mesas y comienza el conteo de votos

Suscríbete a nuestros canales

Los centros de votación en Chile ya se encuentran cerrados y el Servicio Electoral comenzó con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial que se disputan la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Kast, fundador del Partido Republicano y favorito en las encuestas, ha prometido un “gobierno de emergencia” para “plantarle cara” al crimen organizado, refiere AP.

Mientras Jara busca dar seguimiento al proyecto del saliente gobierno de Gabriel Boric, del que fue ministra del Trabajo.

Según el Servicio Electoral, los resultados de la contienda se darán a conocer la noche de este 14 de diciembre.

Unos 15,7 millones de electores estaban llamados a sufragar en esta segunda vuelta en la que el voto es totalmente obligatorio y aplicarían sanciones a quienes no sufragaron.

¿Cómo estuvo la jornada?

La segunda vuelta presidencial transcurrió con normalidad, todas las mesas se constituyeron sin dificultad y la afluencia de personas comenzó lenta desde la primera hora.

En un proceso que por primera vez en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.